Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH IM ABWÄRTSTREND - Nach immer höheren Verlusten seit Jahresbeginn dürfte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte einmal mehr eine Stabilisierung versuchen. Die Erwartung einer ausgeprägten konjunkturellen Schwäche hatte den Leitindex Dax am Vortag knapp drei Prozent ins Minus gedrückt, auf den niedrigsten Stand seit November 2020. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 12 570 Punkten rund 1,4 Prozent über seinem Vortagesschluss. Unterstützung erhalten die Kurse vor allem von der US-Technologiebörse Nasdaq. Dort hatten sich die Investoren am Dienstag wieder vorgewagt, der Index Nasdaq 100 hatte sich nach dem Börsenschluss am deutschen Markt erholt. Mehr als ein Fünftel haben die 40 Dax-Konzerne allerdings in Summe seit Jahresbeginn an Börsenwert eingebüsst. In den vergangenen Wochen waren auf Erholungsversuche immer wieder teils hohe Verluste gefolgt. "Inflation, Rezessionsängste, Gas-Problematik: Auch mit Beginn des zweiten Halbjahres kommen die Märkte nicht in Schwung und verlieren deutlich", resümierten die Börsenexperten von Index Radar. Die runde Dax-Marke von 12 000 Zählern könne "noch diese Woche fallen".

USA: - UNEINHEITLICH - Die US-Börsen sind nach einem langen Wochenende am Dienstag zeitweise auf Talfahrt gegangen. Im Handelsverlauf gelang den Nasdaq-Indizes dank ihrer starken Ausrichtung auf Technologiewerte jedoch eine Kehrtwende in die Gewinnzone. Auch der S&P 500 fand den Weg ins Plus, während der Dow Jones Industrial sich zwar ebenfalls spürbar erholte, aber mit Verlusten schloss. Die Stimmung blieb insgesamt aber trüb. Rezessionssorgen dominieren zunehmend das Geschehen in den Handelssälen.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Rezessionsängste haben die Börsen Asiens am Mittwoch mehrheitlich nach unten gezogen. In Japan sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um rund ein Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um gut eineinhalb Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büsste mehr als ein Prozent ein. Moderate Kursgewinne gab es hingegen in Indien.

DAX 12401,20 -2,91% XDAX 12549,02 -1,76% EuroSTOXX 50 3359,83 -2,68% Stoxx50 3389,69 -2,33% DJIA 30967,82 -0,42% S&P 500 3831,39 0,16% NASDAQ 100 11779,91 1,68%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,11 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0250 -0,15% USD/Yen 135,23 -0,48% Euro/Yen 138,62 -0,63%

ROHÖL:

Brent 104,35 +1,58 USD WTI 100,47 +0,99 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr

- Union kritisiert geplantes Aufenthaltsrecht für langjährig Geduldete, HB

- Ärztebund-Chefin Susanne Johna besorgt über Corona-Ausfälle in Klinken: "Gesundheitssystem kommt wieder an Grenzen", HB

- Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD): Warmes Wasser abzudrehen ist "rechtswidrig", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Konzertveranstalter FKP Scorpio fordert Massnahmen über das Ende gegenwärtiger Hilfsprogramme hinaus - Höhere Personal- und Energiekosten belasten die Branche, Neue Osnabrücker Zeitung

- Facebook-Eigner Meta hält trotz Krypto-Crash an NFT-Plänen fest, FT

bis 23.45 Uhr:

- Verband der Reeder bezweifelt Umsetzbarkeit der Flüssiggasstrategie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Interview mit Hauptgeschäftsführer Martin Kröger, Bild

- Wirtschaftsexperte der Linke-Fraktion, Klaus Ernst: Regierung soll mit Russland über Nord Stream 2 reden und Energie-Sanktionen aufheben, Rheinische Post

- CDU-Generalsekretär Mario Czaja zu steigenden Preisen und Flughafen-Chaos: Ampel-Regierung handelt verantwortungslos, Interview, Rheinische Post

- NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) empfiehlt Kartellamt Prüfung bei Dämmmaterialien, Interview, Rheinische Post

- NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) Land bereitet Schutzschirm für Stadtwerke vor, Interview, Rheinische Post

- Bischof Heinrich Timmerevers kritisiert Kölner Bistumsleitung, Bild

bis 21 Uhr:

- Umfrage: Dax-Konzerne erhöhen ihre Gehaltsbudgets, HB

- DIW-Forscher warnen vor möglichem Scheitern der Energiewende in Deutschland, t-online

- Abwicklungsplattform Thipara der Munich-Re-Tochter Ergo geht als Abwickler für andere Lebensversicherer an den Markt, Interview mit dem Chef der Sparte, Frank Wittholt, BöZ

- Grüne versprechen sich von erstem Ampel-Migrationspaket Vorteile für Unternehmen - FDP sieht weiteren Handlungsbedarf, Interview mit der Migrationsexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Filiz Polat, und FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle, HB

- Evaluation der Corona-Massnahmen: Sachverständige wehren sich gegen Kritik, Gastbeitrag von Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Christoph M. Schmidt, Präsident des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen, und Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie des Universitätsklinikums Bonn, Zeit online

- Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss Michael Roth fordert deutsche Unterstützung für Rückeroberung, Interview, Welt Fernsehen

- Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss Michael Roth spricht offen über seine gesundheitsbedingte Auszeit, Interview, Welt Fernsehen

