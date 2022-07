----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Dax weitet seinen leichten Rückschlag am Dienstag wohl zunächst etwas aus. Der Broker IG indizierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 13 182 Punkte. In der Vorwoche hatte er sich noch deutlich erholt. Die Anleger hielten sich zurück angesichts einer bewegten Woche mit jeder Menge Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen, aktueller Wirtschaftsdaten und der US-Leitzinsentscheidung, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Aktienkurse, Währungen und Öl blieben in ihrer Handelsspanne, nur der Bitcoin zeige etwas mehr Leben. Etwas steigende Ölpreise am Morgen führt Halley auf erneut verringerte Gaslieferungen Russlands durch Nord Stream 1 zurück. Der russische Konzern Gazprom will die Gasmenge an diesem Mittwoch von 40 Prozent auf 20 Prozent der maximalen Kapazität senken. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine, hiess es.

USA: - DOW LEICHT IM PLUS, TECHS SCHWACH - Zwei Tage vor dem nächsten deutlichen Zinsschritt der Notenbank Fed sind an den US-Börsen die Tech-Werte erneut unter Druck geraten. Der technologielastige Index Nasdaq 100 weitete am Montag seine jüngsten Verluste etwas aus und fiel um 0,55 Prozent auf 12 328,41 Punkte. Höhere Zinsen können insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Technologiefirmen die Finanzierungskosten steigen lassen. Auf der jüngsten Sitzung hatte die Fed ihren Leitzins bereits um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Ein noch grösserer Schritt ist angesichts der hohen Inflation nicht auszuschliessen, wurde zuletzt aber von mehreren Notenbankern eher abgelehnt.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA - Die Börsen Chinas haben am Dienstag im Sog stärkerer Tech-Werte zugelegt. Für Rückenwind sorgte die Entscheidung des E-Commerce-Riesen Alibaba, neben New York nun auch ein Primärlisting in Hongkong anzustreben. Bislang gibt es in der Finanzmetropole nur ein Sekundärlisting, Anleger aus Festlandchina haben damit kaum Möglichkeiten die Papiere zu handeln. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann um 1,4 Prozent. In Japan fiel der Nikkei 225 kurz vor Handelsende indes um 0,1 Prozent.

DAX 13210,32 -0,33% XDAX 13242,36 +0,47% EuroSTOXX 50 3604,16 +0,21% Stoxx50 3581,91 +0,46% DJIA 31990,04 +0,28% S&P 500 3966,84 +0,13% NASDAQ 100 12328,41 -0,55%

RENTEN:

Bund-Future 154,77 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0226 +0,07% USD/Yen 136,52 -0,11% Euro/Yen 139,61 -0,03%

ROHÖL:

Brent 101,44 +1,25 USD WTI 97,88 +1,18 USD

bis 07.00 Uhr:

- Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat sich in einem neunseitigen Brief an Minister Robert Habeck (Grüne) gewandt und eine veränderte Strategie beim Einsparen von Gas vorgeschlagen, HB

- Chinesischer Internetkonzern Alibaba kappt wegen eines schwachen US-Geschäfts Wachstumsziele, FT

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gegen Ende der Corona-Isolationspflicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ludwig Hartmann, bayerischer Grünen-Landtagsfraktionschef, schliesst eine Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke nicht aus, Augsburger Allgemeine

- Julia Willie Hamburg, Grünen-Spitzenkandidatin bei der niedersächsischen Landtagswahl, strikt gegen AKW-Laufzeitverlängerung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Andreas Keller, Vizevorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), und Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), gegen Aufhebung der Corona-Isolationspflicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Mercedes kommt die Luxusstrategie teuer zu stehen, Gastbeitrag von Car-Direktor Ferdinand Dudenhöffer, BöZ

- Eine neue Studie zeigt, dass bei sieben Dax- und MDax-Konzernen weiter eine Frau im Vorstand fehl, HB

- Digitalisieren für den Klimaschutz, Gastbeitrag von Telefonica-Deutschland-Chef Markus Haas, HB

- Im Zuge der Zinswende ruft die Anfälligkeit der Grossbanken Eurolands für Zins- und Kreditspread-Schocks die europäische Bankenaufsicht auf den Plan, Gespräch mit Elizabeth McCaul, Vertreterin der EZB im Supervisory Board der europäischen Bankenaufsicht, BöZ

- 21Finance rüstet sich für EU-Pilotregime, Gespräch mit Firmenchef Max Heinzle, BöZ

- Transformationsprozesse brauchen grosses Repertoire, Gastbeitrag von IKB-Risikovorstand Patrick Trutwein, BöZ

- Neue Gesetzmässigkeiten in Sachen Rezession, Gastbeitrag von HCOB-Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia, BöZ

- Anleger sollten ihre Resilienz erhöhen, Gastbeitrag von Andrew Balls

CIO Global Fixed Income bei Pimco, BöZ

- Für ein faires Bürgergeld, Gastbeitrag von Vize-FDP-Chef Johannes Vogel, FAZ

- Groko verliert wegen Gewinnen für die Linke Macht-Option, Bild

- Nach der angekündigten weiteren Drosselung russischer Gaslieferungen nach Deutschland hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch einmal den Ernst der Lage betont, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr:

- Claudia Kemfert als Uniper-Aufsichtsrätin im Gespräch, Rheinische Post

- Gasspeicher Haidach: Bayerische Wirtschaftsvertreter fordern Versorgung mit Vorrang gegenüber Kunden aus Österreich, Welt

- Der Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals am kommenden Mittwoch sorgt für Unverständnis und massive Kritik, Bild

- Die FDP hat Vorschläge der SPD-Bundestagsfraktion zur Entlastung von Mietern in Deutschland heftig kritisiert, Gespräch mit MdB Sandra Weeser, Business Insider

- Hausärzteverband für Beibehaltung der Isolationspflicht und gegen 2G-Massnahmen im Herbst, Welt

- Opposition im Bundestag für Auslaufen der Impfpflicht im Gesundheitswesen, Welt

- Diskussion um Ringtausch: FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wirft Polen überhöhte Erwartungen vor, Zeit

- Unmittelbar vor dem Energie-Krisengipfel auf Ministerebene in Brüssel hat Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, die Bundesregierung aufgefordert, die AKW-Laufzeiten zu verlängern, Gespräch, Bild

- Die FDP spricht sich dafür aus, die Laufzeiten der Kernkraftwerke bis mindestens knapp zwei Jahre zu verlängern, Gespräch mit dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse, Bild

- Einwanderung: Maschinenbauer fordern tragende Rolle für Zeitarbeit bei der Anwerbung ausländischer Fachkräfte, HB

- Umfrage zeigt derzeit niedriges Impf-Interesse in Deutschland, Bild

