AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Der zuletzt schwächere Dax dürfte am Mittwoch wieder etwas zulegen. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 13 153 Punkten. Tags zuvor hatte er sich in seiner jüngsten Schwäche wieder der runden Marke von 13 000 Punkten genähert. Nach zahlreichen Geschäftszahlen im Tagesverlauf steht am Abend die Fortsetzung der Zinswende der US-Notenbank im Fokus. Nach einer kräftigen Zinsanhebung im Juni wird mit einer abermaligen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, nachdem er sich vor wenigen Monaten noch an der Nulllinie befunden hatte. Selbst eine noch stärkere Anhebung um einen ganzen Punkt scheint möglich. Allerdings haben sich zuletzt gleich mehrere Zentralbanker, zumal solche mit straffer geldpolitischer Haltung, eher ablehnend geäussert.

USA: - VERLUSTE - Einen Tag vor der voraussichtlich nächsten kräftigen Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten sind die US-Aktienbörsen gefallen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag um 0,71 Prozent auf 31 761,54 Punkte nach. Am Freitag war er noch auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert. Auch schwache Quartalsberichte von Schwergewichten wie Walmart , UPS und General Motors drückten auf die Stimmung.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienbörsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um 0,5 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,4 Prozent. In Japan legte der Nikkei 225 hingegen kurz vor Handelsende um 0,3 Prozent zu.

DAX 13096,93 -0,86% XDAX 13085,35 -1,19% EuroSTOXX 50 3575,36 -0,80% Stoxx50 3597,66 +0,44% DJIA 31761,54 -0,71% S&P 500 3921,05 -1,15% NASDAQ 100 12086,90 -1,96%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,77 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0150 +0,34% USD/Yen 137,00 +0,07% Euro/Yen 139,06 +0,39%

ROHÖL:

Brent 104,40 +0,00 USD WTI 95,21 +0,23 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- CDU-Chef Friedrich Merz: umgehend neue Brennstäbe für Atomkraftwerke besorgen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

Waffenlieferungen an die Ukraine: CDU-Chef Friedrich Merz wirft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Versäumnisse vor, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, fordert Aufhebung der Pflege-Impfpflicht, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Justizministerium untersucht Donald Trumps Verhalten nach Wahl, Washington Post

- Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) und Bayern dringen auf Pandemie-Vorbereitungen für Herbst, Rheinische Post

- Getreideanbau: Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) fordert zügige Lockerungen bei Umweltauflagen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB) für längere AKW-Laufzeiten und kürzere Bibliothekszeiten wegen Gas-Krise, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Jose Manuel Campa, Chef der europäischen Bankenaufsichtsbehörde Eba: Habe grosse Bedenken über die Fähigkeit der Behörde, Experten für die Aufsicht von Kryptowährungen zu finden, FT

bis 23.45 Uhr:

- Telekom plant für die Zeit nach Tim Höttges, HB

- Europas Antwort auf Chinas Seidenstrassen-Initiative soll endlich starten - mit ersten Projekten in Namibia und Tadschikistan, HB

- Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Ökolandbau, Gastbeitrag von Agrarprofessor Urs Niggli, HB

- Kreditgenossen bestimmen ihren Reifegrad, Gespräch mit DG Nexolution-Manager Marco Rummer und BVR-Projektleiter Thomas Nicht, BöZ

- Déjà-vu für Tech-Investoren, Gastbeitrag von Allianz X-Chef Nazim Cetin, BöZ

- "Eine Riesennachfrage", Gespräch mit MHP Hotel-Vorständen Jörg Frehse und Ralf Selke, BöZ

- Fünf Kräfte, die Value-Aktien vorantreiben, Gastbeitrag von Jonas Edholm, Portfoliomanager des Skagen Focus, BöZ

- "Ausgaben befeuern Inflation", Gespräch mit Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner über Porsche, Privates und Progression, aber auch über das Bürgergeld, Schuldenbremse, Italien - und von Märkten ausgehende Disziplin, FAZ

- Joachim Bühler, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des TÜV-Verbands, hält eine rasche Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Kernkraftwerke Brokdorf, Grohnde und Gundremmingen C sicherheitstechnisch für machbar und unbedenklich, Gespräch, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Credit Suisse-Chef Gottstein vor Rücktritt, WSJ

- Die Bundesregierung wappnet sich nach den Worten der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken gegen alle Herausforderungen der Energiekrise, Gespräch, Rheinische Post

- FDP erhöht wegen Gaskrise den Druck auf Wirtschaftsminister Habeck, Gespräch mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Reinhard Houben, Rheinische Post

- Angesichts der Gaskrise fordert die Linkspartei einen Preisdeckel auf Energie, Gespräch mit Bundesgeschäftsführer Tobias Bank, Rheinische Post

- In der Debatte über den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken fordert die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner (CDU), die Bundesregierung auf, sich von der Anti-Atom-Bewegung zu lösen, Gespräch, Rheinische Post

- Die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), Simone Peter, warnt vor überzogenen Erwartungen an einen möglichen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken, Gespräch, Rheinische Post

- Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Kathrin Vogler, wirft der Bundesregierung fehlende Vorbereitung auf eine drohende Corona-Herbstwelle vor, Gespräch, Rheinische Post

- Führende Institute: Deutschland kommt höchstwahrscheinlich auch mit 20 Prozent Gaslieferungen bei Nord Stream 1 über den Winter, HB

- Länder fordern "Werkzeugkasten" für drohende Corona-Herbstwelle, Rheinische Post

- Der Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes, Manuel Frondel, kritisiert den EU-Notfallplan als viel zu schwach, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, hält den EU-Notfallplan für unzureichend, Gespräch, Rheinische Post

- CDU-Spitze fordert Verdi-Chef wegen Streik zur Urlaubsunterbrechung auf, Bild

- Deutscher Bundestag erfüllt eigene Energiesparvorgaben nicht, Bild

- CDU kritisiert Kühlschrank-Prämie der griechischen Regierung, Bild

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hält nichts von einer Abschaffung der Isolation für Corona-Infizierte, Gespräch, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Vorwurf, während der Koalitionsverhandlungen in engem Austausch mit der VW-Tochter Porsche gestanden zu haben, erneut zurückgewiesen, RTL/NTV

- Mehrere Grünen-Landesverbände schliessen Streckbetrieb von AKW nicht mehr aus, Bild

