AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan dürften sich am Dienstag auch am deutschen Aktienmarkt bemerkbar machen. Der Dax wird etwas schwächer erwartet, der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Handelsstart mit minus 0,37 Prozent auf 13 430 Punkten. Nach der starken Erholung im Juli konsolidierten die Börsenkurse derzeit weltweit, hiess es von der Credit Suisse. In den Spannungen um Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Pelosi würde sich mit der Visite in Taipeh über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmassnahmen angedroht wurden.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der US-Aktienmarkt hat am Montag im insgesamt recht ruhigen Handel moderat nachgegeben. Eine klare Richtung im Tagesverlauf hatte es jedoch nicht gegeben. Investoren analysierten zum einen die durchwachsenen ISM-Stimmungsdaten aus der US-Industrie und zum anderen neue Äusserungen von Notenbankern. Der Dow Jones Industrial verlor nach einigem Hin und Herr 0,14 Prozent auf 32 798,40 Punkte.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Wachstumssorgen und Spannungen zwischen den USA und China prägten das Geschehen. Die US-Regierung sieht in einem möglichen Besuch Taiwans durch die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, keine Änderung der langjährigen China-Politik der USA. Aus China kamen unterdessen scharfe Warnungen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büsste zuletzt 2,5 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 2,7 Prozent. In Japan gab der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,5 Prozent nach.

DAX -0,03% 13479,63 XDAX -0,48% 13485,56 DJIA -0,14% 32798,40 S&P 500 -0,28% 4118,63 NASDAQ 100 -0,06% 12940,78

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future +0,23% 158,75

DEVISEN:

Euro/USD +0,12% 1,0275 USD/Yen -0,65% 130,7540 Euro/Yen -0,52% 134,3575

ROHÖL:

Brent -0,74 USD 99,29 WTI -0,63 USD 93,26

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Ökonom Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg unterstützt Anhebung des Renteneintrittsalters, Wiwo

- Wirtschaftsweise Monika Schnitzer signalisiert Unterstützung für Anhebung des Rentenalters, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Trotz des aktuellen Ärgers um die Grundsteuer-Erklärung für Millionen Immobilienbesitzer schliesst Nordrhein-Westfalens neuer Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) einen Modellwechsel aus, Interview, WAZ

- Mitsubishi gliedert petrochemische Aktivitäten im April aus, Nikkei

- "Eine Pünktlichkeit von 46 Prozent", Bahnpolitiker Matthias Gastel (Grüne) fordert aus persönlicher Krisenerfahrung einen Umbau der Deutschen Bahn und mehr Geld, Welt

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigt sich offen für eine Debatte, die Ende des Jahres vor dem Aus stehenden Atomkraftwerke (AKW) länger in Betrieb zu lassen, Welt TV

- Nach Auffassung des neuen nordrhein-westfälischen Finanzministers Marcus Optendrenk (CDU) darf der Bargeld-Verkehr nicht noch weiter aus dem Alltag der Menschen verschwinden, Interview, WAZ

- "Abweichende Meinung wird zum Grund für Diskursabbruch umgedeutet", Christian Lindner ist FDP-Vorsitzender und Bundesfinanzminister erklärt, wie er zur Gesellschaftspolitik der Ampel-Koalition steht und ob er erneut offen für eine Corona-Impfpflicht wäre, Welt

- Immer mehr Beschwerden über Kundenversicherung, Bild

- Melco Resorts & Entertainment erwägt, seinen Hauptsitz nach Macau zu verlegen, um ein mögliches US-Delisting zu vermeiden, FT

- "Die Welt braucht Technologietalente, und die sind heute Mangelware. Und Indien verfügt über den grössten Pool an technologischen Fähigkeiten auf der Welt", Interview mit N Ganapathy Subramaniam, Finanzchef von TCS, FT

bis 23.45 Uhr:

- "Für Bilfinger sind Krisenregionen immer Wachstumsmärkte", Gespräch mit Firmenchef Thomas Schulz, FAZ

- Im Tarifstreit des Bodenpersonals mit der Lufthansa hofft Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle auf eine Lösung in der kommenden Verhandlungsrunde, Gespräch, HB

- Gute Führung, Respekt und Heimarbeit sind entscheidend für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im Job, Gastbeitrag von Ada Learning-Chefin Miriam Meckel und Zortify-Vorstand Marcus Heidbrink, HB

- ISSB-Chef rechnet mit Übernahme der Standards, Gespräch mit Emmanuel Faber, BöZ

- "In den USA sehen wir das grösste Wachstum", Gespräch mit ESG Book-Deutschlandchef Matthias Hübner über den Stellenaufbau und die Abkopplung von der Arabesque-Gruppe, BöZ

- Nachhaltige Investments stärken den Wirtschaftsstandort, Gastbeitrag von Harald Christ, Verwaltungsratspräsident Christ & Company Consulting, BöZ

- Gassparen mit "weichen" Anreizen, Gastbeitrag von Ökonomen Mark Andor und Andreas Löschel, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Estee Lauder will Luxusmarke Tom Ford kaufen, WSJ

- Apollo-geführte Gruppe will Atlas Air kaufen, WSJ

- Der Schienenverkehrsbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), kritisiert die debattierten Nachfolgeangebote für das Neun-Euro-Ticket, Gespräch, Rheinische Post

- Der Schienenverkehrsbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), hält einen Verkauf von DB Schenker für realistisch, Gespräch, Rheinische Post

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat das Auslaufen des ersten Frachtschiffes mit ukrainischem Getreide aus dem Schwarzmeer-Hafen Odessa begrüsst und zugleich die Schaffung neuer Exportrouten angemahnt, Gespräch, Rheinische Post

- Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Günter Krings (CDU), hat die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs kritisiert, mit der am Montag deutsche Regelungen zum Familiennachzug minderjähriger Flüchtlinge gekippt wurden, Gespräch, Rheinische Post

- Der Präsident des Münchner ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält die Idee einer Übergewinnsteuer nicht für zielführend, Gespräch, Rheinische Post

- Der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat ein Ende der Debatte über die Übergewinnsteuer und mehr Fokus auf die Entlastungen gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Die Grünen bringen in der Diskussion um eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen eine Abgabe ähnlich dem Solidaritätszuschlag ins Spiel, Gespräch mit Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Welt

- Das Bundesfinanzministerium will das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu Einschränkungen beim Kindergeld für EU-Zuzügler "unverzüglich überprüfen", Bild

- Umfrage: Union führt klar vor den Grünen, Bild

- Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf erhält in der von ihm initiierten Debatte um die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre die Unterstützung des Wirtschaftswissenschaftlers Bernd Raffelhüschen, Bild

- Polens Präsident Andrzej Duda betrachtet Russland als Gefahr für Europa, Gespräch, FAZ

