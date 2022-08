----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag seine Erholung fortsetzen. Zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,39 Prozent höher auf 13 640 Punkten. Der Leitindex steht mittlerweile wieder deutlich über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Von seinen in der Zeit von Anfang Juni bis Anfang Juli verbuchten Verlusten hat er bereits wieder mehr als 50 Prozent aufgeholt. In den USA hatten am Vortag die Börsen dank erfreulicher Konjunkturdaten kräftige Gewinne verzeichnet. Rezessionsängste lassen derzeit etwas nach, bei gleichzeitiger Hoffnung auf ein nicht mehr ganz so flottes Tempo bei den Zinsanhebungen der Notenbank. Auch die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan rücken wieder in den Hintergrund.

USA: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Nach dem jüngsten Rücksetzer haben die US-Börsen am Mittwoch an ihre Erholungsrally im Juli angeknüpft. Optimistisch stimmende Konjunkturdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft gaben Auftrieb. Der Dow Jones Industrial legte um 1,29 Prozent auf 32 812,50 Zähler zu. Allerdings konnte der bekannteste Wall-Street-Index seine Verluste seit Monatsbeginn damit nicht ganz wettmachen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Die Erholung der Technologiewerte in den USA sorgte auch in Asien für Rückenwind. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen den USA und China rund um Taiwan die Märkte in Asien belastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte zuletzt um 0,25 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,45 Prozent. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,6 Prozent.

DAX 13587,56 1,03 XDAX 13639,59 1,63 EuroSTOXX 50 3732,54 1,30 Stoxx50 3661,44 0,28 DJIA 32812,50 1,29 S&P 500 4155,17 1,56 NASDAQ 100 13253,26 2,73

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,24 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0163 -0,03 USD/Yen 133,6975 -0,12 Euro/Yen 135,8800 -0,15

ROHÖL:

Brent 97,03 +0,25 USD WTI 91,03 +0,37 USD

PRESSESCHAU

bis 6.00 Uhr:

- Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA), warnt vor weiterer Eskalation des Taiwan-Konflikts, Rheinische Post

- Taiwans Repräsentant in Deutschland, Jhy-Wey Shieh, wünscht Besuch einer Bundestagsdelegation, Tagesspiegel

- Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag: Es wird keine einfache Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke geben, Neue Westfälische

- SPD-Vorsitzende Saskia Esken: Wir werden den Ausstieg aus der Kernenergie nicht revidieren, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, fordert Vorgaben zum Energiesparen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP): Bund fördert Corona-Nasenspray mit 1,7 Millionen Euro, Augsburger Allgemeine

- Bertelsmann Stiftung: Ausbildungsgarantie muss für alle gelten, HB

- Japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank nimmt durch Verkauf von Derivaten auf Alibaba-Beteiligung 22 Milliarden Dollar ein, FT

bis 23.45 Uhr:

- "Eine einfache, aber erfolgreiche Story", Gespräch mit Athora Holding-Chef Michele Bareggi, BöZ

- "Wir brauchen einen Pfad zum Schuldenabbau", Gespräch mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), HB

- "Am Ende bin ich Fussballromantiker", Gespräch mit Bayern München-Chef Oliver Kahn, HB

- Um die Energiewende zu meistern, ist auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit arabischen Autokratien notwendig, Gastbeitrag von Kirsten Westphal, Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat, HB

- Führende deutsche Wirtschaftsvertreter haben vor den Auswirkungen der Energiekrise auf den Arbeitsmarkt gewarnt, Bild

-Der Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, hat Alt-Kanzler und Russland-Lobbyist Gerhard Schröder vorgeworfen, im Auftrag Wladimir Putins die Bundesregierung anzugreifen, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, vermutet, dass im Rahmen des neuen Infektionsschutzgesetzes im Herbst wieder eine Maskenpflicht in Bundesligastadien droht und auch die Besucherzahlen in den Stadien wieder begrenzt werden, Gespräch, Welt Fernsehen

- Angesichts der drohenden Versorgungsengpässe beim Erdgas hat der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis davor gewarnt, Fehler aus der Euro-Krise zu wiederholen, Gespräch, Welt

- Der aussenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Nils Schmid, hat den Zeitpunkt der Reise der US-Politikerin Nancy Pelosi in die taiwanische Hauptstadt Taipeh kritisiert, Gespräch, HB

- Die deutsche Exportwirtschaft hat vor einer weiteren Eskalation des Taiwan-Konflikts gewarnt, die zu Lasten der Weltwirtschaft und des deutschen Aussenhandels gehen würde, Gespräch mit Aussenhandelschef Dirk Jandura, Rheinische Post

- Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Bundesregierung aufgefordert, rasch ein Auktionsverfahren zum Gas-Einsparen in der deutschen Industrie zu starten, Gespräch mit Ilja Nothnagel, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung, Rheinische Post

- Grünen-Chef Omid Nouripour hat die militärischen Drohungen Chinas nach dem Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan scharf verurteilt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Vorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, hat den Moskau-Besuch von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) für eine Vermittlung im Ukraine-Krieg begrüsst, Gespräch, Rheinische Post

- Der Virologe Hendrik Streeck vermisst beim neuen Infektionsschutzgesetz klare Indikatoren, anhand derer die Bundesländer ihre Coronaschutzmassnahmen aussteuern können, Gespräch, Welt Fernsehen

- In der Debatte um den Umgang mit weiter steigenden Gaspreisen hat die deutsche Energiewirtschaft die Idee einer gemeinsamen Einkaufsplattform für Gas abgelehnt, Gespräch mit der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae, Rheinische Post

- Politiker aus Union, Grünen und FDP haben sich parteiübergreifend hinter die Taiwan-Reise der US-Politikerin Nancy Pelosi gestellt und militärische Reaktionen Chinas als unbegründet zurückgewiesen, Bild

- Die Hausärzte und die Kinder- und Jugendärzte haben Kritik an den Plänen der Bundesregierung für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes geübt, Rheinische Post

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat vor einer weiteren Eskalation des Taiwan-Konflikts gewarnt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, fordert, die Laufzeit für Atomkraftwerke gleich um ein paar Jahre zu verlängern, Gespräch, Rheinische Post

- NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sieht eine Rückkehr zur Atomkraft kritisch, Gespräch, Rheinische Post

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, den Freistaat nachweisbar und bewusst zu benachteiligen, Gespräch, Nürnberger Nachrichten

