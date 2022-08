----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Nach dem Rückschlag vom Freitag zeichnen sich im Dax zu Wochenbeginn wieder Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eineinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels ein halbes Prozent höher auf 13 642 Punkte. In der vor allem von vielen Quartalsberichten geprägten Vorwoche war der Dax mit 13 792 Punkten zwischenzeitlich auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Juni geklettert. Letztlich war es ihm aber nicht gelungen, seine 100-Tage-Durchschnittslinie zu überspringen. Sie gilt als ein Barometer für den mittelfristigen Trend.

USA: - DOW IM PLUS; S&P 500 UND NASDAQ 100 IM MINUS - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag die Wall Street nur kurzzeitig belastet. Nach anfänglich deutlicheren Verlusten erholten sich die wichtigsten Indizes rasch. Der Dow Jones Industrial drehte sogar in die Gewinnzone und schloss 0,23 Prozent höher bei 32 803,47 Punkten. Nach dem stärksten Juli seit zwölf Jahren, in dem der bekannteste Wall-Street-Index um fast sieben Prozent gestiegen war, zeigte er sich in der ersten Augustwoche damit stabil. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,16 Prozent auf 4145,19 Zähler nach.Der Nasdaq 100 sank um 0,78 Prozent auf 13 207,69 Zähler. Er hatte im Juli allerdings um 13 Prozent zugelegt und baute seine Gewinne in der ersten Augustwoche um 2,0 Prozent aus.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Wochenstart uneinheitlich entwickelt. Während in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsschluss 0,27 Prozent zulegte und seine Gewinne vom Freitag ausbaute, gab die Märkte in China und Hongkong nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone büsste zuletzt rund 0,75 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab rund 0,20 Prozent nach.

DAX 13573,93 -0,65% XDAX 13629,27 -0,22% EuroSTOXX 50 3725,39 -0,78% Stoxx50 3641,20 -0,53% DJIA 32803,47 0,23% S&P 500 4145,19 -0,16% NASDAQ 100 13207,69 -0,78%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 156,08 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0183 -0,62% USD/Yen 135,25 1,99% Euro/Yen 137,73 1,35%

ROHÖL:

Brent 95,19 +0,27 USD WTI 89,23 +0,22 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr:

- Kalte Progression: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) macht Vorschlag für Steuerentlastungen. Superreiche sollen weniger profitieren, HB

- Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juni und Juli 17 Milliarden Euro in die italienischen, spanischen und griechischen Schuldenmärkte gepumpt, während sie ihr Portfolio an deutschen, niederländischen und französischen Schuldtiteln um etwas mehr reduzierte, FT

- Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) dringt nach der Razzia im Zuge der Cum-Ex-Ermittlungen beim früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs auf Aufklärung durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bild

- Länder wollen bei Notfallplan über Gasverteilung mitbestimmen, Welt

- Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag: Auch Strompreise müssen gedeckelt werden, Augsburger Allgemeine

- ADAC rügt: Benzin derzeit deutlich zu teuer, Bild

- FDP-Politiker unzufrieden mit Corona-Schutzkonzept der Regierung, Welt

- RKI-Chef Lothar Wieler: Müssen uns auf exotische Krankheiten hierzulande einstellen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 5.00 Uhr:

- SPD und Grüne votieren entgegen der ablehnenden Haltung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für eine Fortsetzung des Ende August auslaufenden 9-Euro-Tickets für Busse und Bahnen in Deutschland, Bild

bis 20.30 Uhr:

- Rezessionsangst, Energiekrise, steigende Zinsen: Statt in neue Technologien und Produkte zu investieren, kaufen Konzerne so viele eigene Aktien zurück wie nie, HB

- Die deutsche Wirtschaft schaut mit grosser Sorge auf den Taiwan-Konflikt und fürchtet eine weitere Verschärfung, Interview mit Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel und Dienstleistungen (BGA), HB

- CVS will für Signify Health bieten, WSJ

- Wegen explodierender Preise für Gas und Lebensmittel infolge des Ukraine-Kriegs droht aus Sicht der Linken eine "soziale Katastrophe" mit Gefahrenpotenzial auch für die Demokratie in Deutschland, Interview mit Parteichef Martin Schirdewan ARD-Sommerinterview

- Ökonomen für Umsatzsteuer auf Gasumlage, Interview mit der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, FAZ

- Clariant-Chef Conrad Keijzer über die Gefahr einer Übernahme, die Vorbereitung auf Gasknappheit im Winter: "Wir haben Notfallpläne entwickelt", Interview, FAZ

- Mehrere Länder fordern eine stärkere Mitsprache bei den Planungen der Bundesnetzagentur für eine mögliche Gasmangellage, Welt

-Der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann, hat das anhaltende Lohngefälle zwischen West und Ost kritisiert und eine Angleichung bis 2025 gefordert, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Radausstatter Ortlieb und der Bergstiefelspezialist Hanwag produzieren ihr Sortiment ausschliesslich in Europa. Doch der Fachkräftemangel beschäftigt beide Unternehmen, Interview mit Ortlieb-Geschäftsführer Martin Esslinger und Hanwag-Chef Thomas Gröger, HB

- Katja Hessel (FDP), parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen mahnt: Steuererhöhungen und allein schon die öffentliche Debatte über solche sind eine bewusste Sabotage am Aufschwung, denn Unternehmen brauchen Planungssicherheit, Gastbeitrag, HB

- Umbauten für mehr als 600 000 Euro und teure Geschäftsessen in der Privatwohnung: RBB-Intendantin Patricia Schlesinger vor Rundfunkratssitzung unter Druck, Bild

- Chiemseer Dirndl & Tracht produziert vor Ort: "Wir wollen den Charakter des Dirndls erhalten", Interview mit Unternehmenschef Marco Ehrenleitner, FAZ

- Politiker und Moderatoren zeigen sich über den Zustand der ARD "entsetzt", Bild

- Das von Justizminister Marco Buschmann (FDP) mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ausgehandelte Corona-Schutzkonzept der Bundesregierung für Herbst und Winter spaltet die FDP-Fraktion im Bundestag, Welt

(AWP)