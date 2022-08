----------

AKTIEN

---------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte am Montag zunächst an seine jüngste Stärke anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 13 852 Punkte und damit einen Schritt näher an der runden 14 000er Marke, die letztmals vor zwei Monaten zu Buche stand. Zuletzt hatten Anzeichen eines nachlassenden US-Inflationsdrucks den Börsen nach oben verholfen und diese Tendenz riss am Freitag auch im späten New Yorker Handel nicht ab - mit einem anhaltend guten Lauf vor allem der Technologiewerte. Neue Signale, was die weltweiten Inflationstendenzen und den davon abhängigen geldpolitischen Spielraum betrifft, sind zu Wochenbeginn aber zunächst nicht zu erwarten. Derweil kamen schwache Wirtschaftsdaten aus China. Um der schwächelnden Wirtschaft zu helfen, senkte Chinas Zentralbank am Montag überraschend erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken.

USA: - GEWINNE - Unter Führung der Technologiewerte haben die US-Börsen am Freitag kräftig zugelegt und damit auch auf Wochensicht deutlich gewonnen. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 stieg um 2,06 Prozent auf 13 565,87 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 1,27 Prozent auf 33 761,05 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,73 Prozent auf 4280,15 Zähler hoch.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Maue chinesischen Konjunktursignalen haben die Börsen des Landes am Montag geschwächelt. Dass Chinas Zentralbank überraschend erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken senkte, stützte die Kurse nur bedingt. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,2 Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands notierte 0,03 Prozent im Minus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um gut ein Prozent.

DAX 13795,85 +0,74% XDAX 13888,44 +1,58% EuroSTOXX 50 3776,81 +0,53% Stoxx50 3666,47 +0,42% DJIA 33761,05 +1,27% S&P 500 4280,15 +1,73% NASDAQ 100 13565,87 +2,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,71 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0252 -0,07% USD/Yen 133,23 -0,21% Euro/Yen 136,59 -0,26%

ROHÖL:

Brent 97,18 -0,97 USD WTI 91,20 -0,90 USD

PRESSESCHAU

- Atomkraftexpertin Anna Vero Wendland kritisiert die Dauer der Stresstestprüfungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bild - "Polen ist zum zentralen sicherheitspolitischen Partner der USA in Europa aufgestiegen", sagt Michal Baranowski, Warschau-Chef der US-Denkfabrik German Marshall Fund, Welt - "Modi will Indien zur Hindu-Nation machen", sagt Indien-Experte Christian Wagner, Interview, Welt - Der für die Adler Group zuständige Wirtschaftsprüfer Ebner Stolz soll laut Medienbericht selbst wegen möglicher Pflichtverletzungen ins Visier der Prüferaufsicht geraten, HB - "Ich gehe davon aus, dass eine kleinere zweistellige Zahl von Banken ernsthafte Probleme bekommt", sagt Bafin-Exekutivdirektor Raimund Röseler angesichts des schnellen Zinsanstieges, Interview, HB - "Ein innereuropäischer Flug wird keine zusätzlichen Emissionen von Kohlendioxid liefern", sagt Ökonom Achim Wambach und schlägt andere Ideen für Klimaschutz vor, Interview, HB - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) rechnet in den kommenden vier Wochen mit leicht steigenden Pegelständen in den ausgetrockneten deutschen Flüssen, Gespräch, Rheinische Post - IW-Studie: Trotz des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr wird Deutschland das Zwei-Prozent-Ausgabenziel der Nato im kommenden Jahr und vor allem in der nächsten Wahlperiode wohl verfehlen, Rheinische Post - Die Grünen haben im Koalitionsstreit um weitere Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger eine Kompromisslösung ins Gespräch gebracht, die auch die von der FDP geforderten Steuerentlastungen enthalten würde, Gespräch mit Fraktionsvize Andreas Audretsch, Rheinische Post - Die FDP dringt auf eine rasche Koalitionsentscheidung für steuerliche Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger sofort nach der Sommerpause, Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel, Rheinische Post - Europas Militärpolitik braucht eine Zeitenwende, Gastbeitrag von Istituto-Affari-Internazionali-Wissenschaftler Michelangelo Freyrie, HB - Plädoyer für eine Reform der Agrarsubventionen, Gastbeitrag von Wissenschaftlern Florian Freund und Marco Springmann, FAZ - "Eine Solaranlage hat keinen Klimaeffekt", Gespräch mit Ökonom Achim Wambach über bessere Ideen für den Klimaschutz, FAZ

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 06:40 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 h Pressecall, 8.45 h Analystencall) 06:50 LUX: Grand City Properties, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Encavis, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (9.00 h Analystencall, 10.30 h Pressecall) 07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung) 04:00 CHN: Industrieproduktion 07/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 07/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 06/22 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 06/22 08:00 DEU: Grosshandelspreise 07/22 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 07/22 14:30 USA: Empire State Index 08/22 16:00 USA: NAHB-Index 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Bekanntgabe der Höhe der Gasumlage, Berlin DEU: Treffen der Nordischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten + am Nachmittag Teilnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz + 17.15 Pk + anschl. Gespräch Scholz und Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre während einer Bootsfahrt + 19.00 Gemeinsame Pk HINWEIS ITA / KOR: Feiertage, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 14.30 Uhr Empire-State-Index, August +5,0 +11,1 (in Pkt) 16.00 Uhr NAHB Hausmarktindex, August 55 55 (in Pkt)

