----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch den nächsten kleinen Schritt hin zu den 14 000 Punkten machen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,37 Prozent höher auf 13 962 Punkte. Dabei verspürt er auch internationalen Rückenwind. An den Asien-Börsen gab es vor allem in Tokio und Hongkong Kursgewinne, getrieben von der Hoffnung auf weitere Massnahmen Chinas zur Stützung der eigenen Wirtschaft. Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets werden sich die Anleger nun auf die neuesten britischen Inflationszahlen, das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed und die amerikanischen Einzelhandelsumsätze konzentrieren. "Während sich die US-Wirtschaft nun in einer technischen Rezession befindet, waren die Verbraucherausgaben zuletzt ein Bereich, der sich als recht widerstandsfähig erwiesen hat", so Hewson. Die Annäherung an die 14 000 Punkte ist Ausdruck dessen, dass der Dax nun schon eine Woche ohne nennenswerten Rücksetzer auskommt. Für den Charttechniker Christoph Geyer ist dies ein Warnsignal, denn "ohne Korrekturen steigt das Rückschlagsrisiko". Noch sei es nicht soweit, auf Dauer aber werde eine Gegenbewegung unausweichlich sein, betonte der Experte.

USA: - UNEINHEITLICH - Die Wall Street hat am Dienstag ihre jüngste Erholungs-Rally fortgesetzt. Starke Quartalszahlen und Ausblicke der Handelskonzerne Walmart und Home Depot beflügelten die gute Börsenstimmung unter den Standardwerten. Dagegen ging es für die Technologietitel an der Nasdaq leicht nach unten. Die Lage in der US-Bauwirtschaft hat sich im Juli unerwartet deutlich verschlechtert. Die Industrieproduktion ist im Juli dagegen stärker gestiegen als erwartet. Der Dow Jones Industrial überwand die vielbeachtete Marke von 34 000 Punkten und schloss mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 34 152,01 Zählern. Im Handelsverlauf stieg der Leitindex auf den höchsten Stand seit fast vier Monaten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,19 Prozent auf 4305,20 Punkte zu. Der Nasdaq 100 sank letztlich um 0,23 Prozent auf 13 635,21 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte zuletzt um gut ein Prozent und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands notierte 0,7 Prozent im Plus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um gut ein Prozent.

DAX 13910,12 +0,68% XDAX 13925,67 +0,54% EuroSTOXX 50 3805,22 +0,41% Stoxx50 3686,50 +0,18% DJIA 34152,01 +0,71% S&P 500 4305,20 +0,19% NASDAQ 100 13635,21 -0,23%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 155,84 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0184 +0,13% USD/Yen 134,11 -0,09% Euro/Yen 136,59 +0,05%

ROHÖL:

Brent 93,10 +0,77 USD WTI 87,34 +0,85 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.50 Uhr:

- Weiteres Entlastungspaket in Deutschland soll erst Ende September verkündet werden, Bild

- Ampel-Politiker wollen auf Gasumlage fälligen Mehrwertsteuersatz auf Mindestsatz von 5 Prozent begrenzen, Gespräch mit Dieter Janecek, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen, und mit SPD-Wirtschaftspolitiker Falko Mohrs, HB

- Deutschland will verbliebene drei Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, WSJ

- Japan und Russland planen diplomatische Gespräche auf hoher Ebene nach Spannungen um Besuch hoher US-Politiker auf Taiwan, NHK

- Apple in Gesprächen zum Bau von Watch und Macbook in Vietnam, Nikkei

bis Montag, 23.45 Uhr:

- Investorendokumente zeigen: Die internen Bewertungen einiger

Expresslieferdienste brechen ein, HB

- Volksbank Stuttgart ist offen für neue Partner, Gespräch mit Institutschef Stefan Zeidler, BöZ

- "Der Schritt ins Ausland wird kommen", Gespräch mit Tomorrow-Co-Gründer Inas Nureldin, BöZ

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Verzicht auf offene Kriegsvorbereitungen vor dem 24. Februar damit begründet, sein Land habe nicht in Panik versetzt werden sollen, Gespräch, Washington Post

- Auch Mittelständler brauchen Wasserstoff, Gastbeitrag von Dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann und Alexander Sauer, Direktor des Instituts für Energieeffizienz der Universität Stuttgart, HB

- Blockchain und Krypto-Assets brauchen eine internationale Regulierung, Gastbeitrag von Vontobel-Finanzchef Thomas Heinzl, BöZ

- "Unternehmen brauchen klare Aussagen", Gespräch mit Skadden-Anwalt Michael Albrecht vom Kolke über Auslegungsprobleme bei den EU-Sanktionen gegen Russland, BöZ

- "Wir werden ärmer", Gespräch mit Ökonomin Dalia Marin über die Zukunft der globalen Handelsbeziehungen, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Linken-Bundestagsfraktionschefin Amira Mohamed Ali hat zur Entlastung der Verbraucher von gestiegenen Energiepreisen hohe Einmalzahlungen pro Haushalt gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Die SPD fordert Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf, trotz des Ukraine-Krieges den seit Monaten freien Posten des sogenannten Russlandbeauftragten neu zu vergeben, Gespräch mit Aussenexperte Nils Schmid, Rheinische Post

- SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert fordert wegen hoher Mieten und Wohnungsnot von Justizminister Marco Buschmann jetzt Handeln in der Wohnungspolitik, Gespräch, Watson

- Im koalitionsinternen Streit über weitere Entlastungsmassnahmen in der Energiekrise hat sich die Bundestags-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, für die Einführung eines dauerhaft günstigen ÖPNV-Tickets und eine zweite Energiepreispauschale ausgesprochen, Gespräch, Welt

- Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, hat Verbraucher davor gewarnt, zum Sparen von Gas im Herbst und Winter auf elektrische Heizlüfter zu setzen, Gespräch, Rheinische Post

- Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) hat sich gegen Forderungen der Wirtschaft gewandt, angesichts des extremen Niedrigwassers den grössten Fluss des Landes zügig zu vertiefen, Gespräch, Rheinische Post

- Studie: Frauen verdienen in Deutschland immer noch weniger als Männer, Rheinische Post

- Die extreme Trockenheit wird nach Angaben des NRW-Landwirtschaftsministeriums zu Ernteeinbussen führen, Rheinische Post

- Die Linke fordert, dass Konzerne, die von der Gasumlage profitieren wollen, an die Öffentlichkeit gehen - ansonsten sollen die Unternehmen kein Geld aus der von Verbrauchern finanzierten Umlage erhalten, Gespräch mit Klaus Ernst, Energie-Experte der Linksfraktion im Bundestag, T-Online

/mis

(AWP)