DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Die von US-Notenbank-Chef Jerome Powell neu angefachte Zinsangst dürfte zum Wochenauftakt den Dax weiter belasten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast zwei Stunden vor dem Auftakt am Montag 1,45 Prozent tiefer auf 12 783 Punkte. Bereits vor dem Wochenende hatte Powell auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole mit der Ankündigung weiterer Leitzinsanhebungen die Börsen erheblich unter Druck gesetzt. Auch ein erneut "aussergewöhnlich grosser" Zinsschritt könnte notwendig werden, so Powell. Er will den Kampf gegen die Inflation entschlossen fortsetzen. Das mehrte die Sorgen, dass rasch steigende Zinsen, die Wirtschaft deutlicher belasten könnten. Die Experten der Commerzbank sprachen mit Blick auf die Kursverluste einiger asiatischer Börsen am Morgen schon von einem "brutalen Ausverkauf" am Markt. Die US-Futures gaben am Montagfrüh nochmals nach. Der Dax wiederum gilt mit dem Rutsch deutlich unter die 13 000-Punkte-Marke charttechnisch als angeschlagen.

USA: - DEUTLISCHE VERLUSTE - Die von der Notenbank der Vereinigten Staaten angekündigten weiteren Leitzinsanhebungen haben die US-Börsen am Freitag heftig unter Druck gesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Verluste im Handelsverlauf sukzessive aus und schloss 3,03 Prozent im Minus bei 32 283,40 Punkten. Damit pulverisierte er nicht nur die Erholung der letzten zwei Handelstage - angesichts der vorangegangenen Kursabschläge verbuchte er ein Wochenminus von 4,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500 büsste am Freitag 3,37 Prozent auf 4057,66 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte letztlich um 4,10 Prozent auf 12 605,17 Zähler ab. Das bedeutete für die beiden Indizes jeweils den grössten Tagesverlust seit über neun Jahren. Viele Technologiefirmen sind zur Finanzierung ihres Wachstums stärker von Krediten abhängig als Unternehmen aus traditionelleren Branchen und entsprechend verwundbar bei steigenden Zinsen.

ASIEN: - STARK IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte wegen der schwachen US-Vorgaben auf breiter Front nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste kurz vor Handelsende zweieinhalb Prozent auf 27 916 Punkte. In China verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands dagegen nur 0,75 Prozent. Hier milderte die Hoffnung auf stützende Massnahmen der Regierung den Druck auf die Kurse etwas ab. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone gab zuletzt knapp ein Prozent nach.

DAX 12971,47 -2,26% XDAX 12849,62 -3,67% EuroSTOXX 50 3603,68 -1,93% Stoxx50 3610,82 -1,35% DJIA 32283,40 -3,03% S&P 500 4057,66 -3,37% NASDAQ 100 12605,17 -4,1%

Bund-Future 148,32 -1,09%

Euro/USD 0,9921 -0,44% USD/Yen 138,77 0,92% Euro/Yen 137,68 0,46%

Brent 101,70 +0,71 USD WTI 94,11 +1,05 USD

- EU will Visa-Vereinbarung mit Russland aussetzen, FT

- EU-Aussenbeauftragter Josep Borrell gegen Einreiseverbot für Russen, ORF

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagt Änderung der Gasumlage zu, ZDF-Heute-Journal

- FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr fordert von Habeck sofortige Änderung der Gasumlage, Bild

- Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert Fortsetzung des Tankrabatts, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und Hannoversche Allgemeinen Zeitung

- Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) will vom Klimawandel besonders betroffene Länder unterstützen, Rheinische Post

- Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in Sorge wegen Azubi-Mangels

- Thema bei Kabinettsklausur, Rheinische Post

- Japanischer Autobauer Honda plant US-Batteriewerk mit LG Energy Solution, Nikkei

- BVB-Sportdirektor Kehl schliesst Bellingham-Abgang diese Saison aus, Sky

- Ferrari-Teamchef Mattia Binotto: Für Urteil über Mick Schumacher "noch zu früh", Sky

- Neuer Adidas-Chef dürfte von aussen kommen, HB

- Die Union hält Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Bewältigung der Energiekrise für überfordert, Gespräch mit dem Parlamentsgeschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei (CDU), Rheinische Post

- Der Deutsche Städtetag fordert die Bundesregierung auf, mehr Mittel für den Öffentlichen Personennahverkehr bereitzustellen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Rheinische Post

- Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will bedürftige Bürger in der Hauptstadt mit einem landeseigenen Härtefallfonds in Höhe von mindestens einer Milliarde Euro entlasten, Gespräch, Welt

- Angesichts der Energiekrise warnt der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen vor der Stilllegung von Busverkehren und massiven Einschnitten beim Transport von Schülern, Gespräch mit Hauptgeschäftsführerin Christiane Leonard, Rheinische Post

- In der Debatte über weitere Entlastungen angesichts der Energiekrise fordert der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, ein "Jugend-Energiegeld" in Höhe von 500 Euro, Gespräch, Rheinische Post

- Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, will auf dem CDU-Parteitag Anfang September in Hannover die Entscheidung über ein "Deutschlandjahr" für junge Leute verschieben, Gespräch, Rheinische Post

- Vor dem Treffen der EU-Aussenminister am Dienstag in Prag hat der estnische Aussenminister Urmas Reinsalu ein Einreiseverbot für russische Staatsbürger in die EU gefordert, Gespräch, Welt

- Die SPD-Bundestagsfraktion plant zahlreiche neue Massnahmen als Teil eines weiteren Entlastungspakets, Bild

- SPD und FDP stellen Habeck Ultimatum zur Änderung der Gasumlage, Bild

- Beim geplanten dritten Entlastungspaket will die Ampel-Koalition drei zentrale Punkte berücksichtigen, um insbesondere Menschen mit geringen und mittleren Einkommen zu entlasten, Welt

- Wirtschaftsverbände für Stopp der Gasumlage, Bild

- "Wir müssen gestalten, nicht verwalten", Gespräch mit Ex-McKinsey-Beraterin Clara Streit über die neue Generation von Aufsichtsräten, HB

- In Deutschland fehlt es an Finanzbildung und dadurch generiert der Deutsche weniger Vermögen, Gastbeitrag von Ökonom Jörg Rocholl, HB

- Anlageverhalten gehört auf Prüfstand, Gastbeitrag von Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie für die DACH-Region und Osteuropa bei Blackrock, FAZ

- Wir erwarten eine Steuer auf Rohstoffe, Gespräch mit Blasius Schuster-Geschäftsführern Paul Schuster und Daniel Imhäuser, FAZ

- Der Chef der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd , Rolf Habben Jansen, sieht klare Anzeichen für eine Normalisierung der angespannten Lieferketten, Gespräch, WamS

- Der Schmuck- und Uhrenhersteller Bulgari peilt ein neues Spitzenjahr an, Gespräch mit Firmenchef Jean-Christophe Babin, NZZ

- McKinsey, Bain und BCG heben Gehalt für neue US-Angestellte an, FT

- Der ADAC und die Verbraucherschutzzentralen haben kurz vor Auslaufen des sogenannten Tankrabatts vor einem Missbrauch der Steuerentlastung durch Mineralölkonzerne gewarnt, BamS

- Angesichts explodierender Energiekosten hat der scheidende britische Premierminister Boris Johnson umfangreiche Hilfen für Verbraucher angekündigt, Gastbeitrag, Mail on Sunday

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) lehnt eine längere Laufzeit der drei verbleibenden deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus weiter ab, Gespräch, BamS

- Der starke Anstieg der Energiepreise wird aus Sicht der Wirtschaftsauskunftei Creditreform die wirtschaftliche Lage für viele Privathaushalte erheblich verschlechtern, Gespräch mit dem Leiter der Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, Handelsblatt

- Der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer hat inmitten der Energiekrise den Bau neuer Atomkraftwerke vorgeschlagen, Gespräch, WamS

- Die meisten Bahn-Beschäftigten sind nach Darstellung der Gewerkschaft EVG froh über das Ende des 9-Euro-Tickets, Gespräch mit Vize-Gewerkschaftschef Martin Burkert, Augsburger Allgemeine

- Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) für Entschädigung bei Verspätung trotz Güterzug-Priorisierung, Gespräch, Funke

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Deutschen wegen steigender Fallzahlen auf einen schwierigen Corona-Herbst eingestimmt, Gespräch, WamS

- Der britische Verkehrsminister Grant Shapps hat den Sturz von Premierminister Boris Johnson durch die Konservative Partei als schweren Fehler kritisiert, Gespräch, Times

- Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, lehnt die Pläne der Bundesregierung zur Umwandlung des Hartz-IV-Systems in ein Bürgergeld ab, Gespräch, Funke

- Die geheimen Dokumente, die der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach dem Ende seiner Amtszeit mitgenommen hat, sollen von den US-Geheimdiensten ausgewertet werden, Politico u.a.

- Mittelstandsunion legt Reformplan für Öffentlich-Rechtliche vor, Gespräch mit der Bundesvorsitzenden Gitta Connemann (CDU), Welt

- In der Debatte um die Gasumlage erhebt die Union schwere Vorwürfe gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Gespräch mit Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU), Rheinische Post

- IW-Studie: Erwerbsfähige Bevölkerung sinkt bis 2035 um drei Millionen Menschen, T-Online

- Vor dem Hintergrund von Dürre und Erderwärmung fordert Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) eine Neudefinition der Schuldenbremse, Gespräch, FAS

- In der Diskussion um weitere Entlastungen für Bürger und Firmen warnt Lars Feld, der frühere Wirtschaftsweise und heutige Berater von Finanzminister Christian Lindner (FDP), vor falschen Erwartungen, Gespräch, T-Online

- Angesichts des Zuwachses an Steuereinnahmen geht der Ökonom Lars Feld von weiterhin soliden Staatsfinanzen aus, Gespräch, T-Online

- In der Debatte um die Corona-Massnahmen rechnet der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese mit Nachbesserungen des Infektionsschutzgesetzes, Gespräch, Rheinische Post

- Die SPD-Fraktion im Bundestag wirft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unseriöse Politik vor, Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Dirk Wiese, BamS

- Sonntagstrend: SPD mit leichten Zugewinnen, BamS

- Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), hat "finanzielle Konsequenzen" für Unternehmen gefordert, die ohne eigenes Zutun Übergewinne erzielen, Gespräch, BamS

- Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf: Nur jeder zweite an das RKI gemeldete Omikron-Tote ist tatsächlich dem Virus zum Opfer gefallen, BamS

- Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat seinen bayrischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) für dessen Behauptung, die Ampel würde den Süden Deutschlands bewusst benachteiligen, harsch kritisiert, Gespräch, BamS

- Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, warnt vor der Verbreitung russischer Desinformationen durch Rechtsextremisten, Gespräch, BamS

- Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hält Warnungen vor Energiepreis-Aufständen im Herbst für übertrieben, Gespräch, BamS

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) drängt die Bundesregierung wegen der dramatisch steigenden Energiekosten zu einer schnellen Reform des Strommarktes in Deutschland, Gespräch, BamS

- Die Nato will künftig wegen möglicher neuer Bedrohungen durch Russland stärker in der Arktis aktiv werden, Gespräch mit Generalsekretär Jens Stoltenberg

- Bundesregierung bereitete mit Holdinggesellschaft mögliche Verstaatlichung von Gazprom Germania vor, WamS

- Zahl der Bonn-Berlin-Flüge von Bundesbeschäftigten sprunghaft gestiegen, WamS

- SPD-Chef Lars Klingbeil kritisiert "handwerkliche Fehler" bei der Gasumlage, Gespräch, Zeit

- DIW-Präsident Marcel Fratzscher warnt vor einer Panik vor der Lohn-Preis-Spirale, Gespräch, Business Insider

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) spricht sich aus Klimaschutzgründen vehement gegen den Trend zu Holzpellet-Heizungen aus, Gespräch, FAS

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert die Bundesregierung zu einem Umdenken in ihrer Entlastungspolitik auf, Gespräch, Focus

- Mehr als 70 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass Olaf Scholz keine Erinnerungen an seine Gespräche mit den Vertretern der in den Cum-Ex-Skandal verstrickten Hamburger Warburg-Bank hat, Focus

- Der neue Wirtschaftsweise Martin Werding fordert gezielte Entlastungen für Bürger, Gespräch, Focus

- CSU-Chef Markus Söder hat die Strategie der Bundesregierung im Kampf gegen die Energiekrise grundsätzlich in Frage gestellt, Gespräch, ZDF

- Die Bundesvorsitzende der Linken, Janine Wissler, hat einen Eingriff in den Stromhandel gefordert, um die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken, Gespräch, Rheinische Post

- Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) fordert angesichts der steigenden Zahl an Klimaflüchtlingen, die Anstrengungen im Klimaschutz zu verstärken, Gespräch mit DRK-Generalsekretär Christian Reuter, Rheinische Post

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) wirft seinem Kabinettskollegen, dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), "Panikmache" in der Corona-Politik vor, Gespräch, FAZ

- Im Hinblick auf den Klimawandel als wichtigen Auslöser für Migration fordert Entwicklungsministerin Svenja Schulze mehr Solidarität mit den "verwundbarsten Ländern", Gespräch, Rheinische Post

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht sich und seine Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr gut gerüstet, Gespräch, ZDF

- Die Hilfsorganisation Welthungerhilfe rechnet mit mehr Klimaflüchtlingen, insofern Betroffene keine Hilfestellungen erhalten, Gespräch mit Präsidentin Marlehn Thieme, Rheinische Post

- Der Telekombranche droht ein Klima-Bumerang, Gespräch mit Roman Friedrich, Telekomexperte der Boston Consulting Group, BöZ

- "Die Reaktionszeit ist extrem kurz", Gespräch mit NRW.Bank-Vorstandsmitglied Gabriela Pantring, BöZ

- "Der EZB bleibt fast nur noch das Prinzip Hoffnung", Gespräch mit ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski, BöZ

- Debt Funds umgarnen den deutschen Mittelstand, Gespräch mit Baker Tilly-Finanzierungsexperte Stefan Lengermann, BöZ - "Atomkraft und Gas sind nicht nachhaltig", Gespräch mit Invesco-Managerin Manuela von Ditfurth über die Integration von ESG in Faktorstrategien, BöZ

- Industriemetall-Superzyklus beschleunigt, nicht verlangsamt, Gastbeitrag von Ludwig Kemper, Multi-Asset-Stratege, Berenberg, BöZ

- "Nicht mal die Luft zum Atmen ist sicher", Gespräch mit Astronomin Erika Nesvold über Ungleichheit im All, Elon Musks Raumfahrtpläne und die Rechte von Arbeitnehmern auf dem Mars, FAS

- RWI-Chef Christoph Schmidt fordert Anhebung des Rentenalters auf 70 Jahre, Gespräch, Rheinische Post

- Die Präsidentin des Verbands der Deutschen Automobilindustrie Hildegard Müller hat mehr Energiekooperationen gefordert, damit Strommangel und hohe Stromkosten nicht die E-Mobilität in Deutschland ausbremsen, Gespräch, Welt Fernsehen

- Der Präsident des RWI-Leibniz-Institutes, Christoph Schmidt, geht davon aus, dass Deutschland bei einem russischen Gas-Lieferstopp in eine Rezession stürzt, Gespräch, Rheinische Post

- Der Präsident des RWI-Leibniz-Institutes, Christoph Schmidt, fordert eine Reform der Gasumlage, Gespräch, Rheinische Post

- CDU-Politiker Roderich Kiesewetter fordert massiven Ausbau der Spionageabwehr, Gespräch, Watson

- Angesichts immer höherer Strompreise reduzieren Handelsketten ihren Energieverbrauch und schalten dafür auch die Rolltreppen aus, Bild - Eine Änderung der umstrittenen Gasumlage schon zum Oktober ist laut Trading Hub Europe nicht möglich, Rheinische Post

- Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, hat von der Politik mehr Einsatz bei der Ertüchtigung der Seniorenheime für Wetterextreme gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Länder uneinig über Indikatoren zur Anwendung schärferer Corona-Massnahmen, Bild

