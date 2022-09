Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER NACH RALLY - Der Dax zollt der jüngsten Erholungsrally am Dienstag wohl etwas Tribut. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 13 376 Punkte. Von seinem jüngsten Tief seit Juli hatte er sich zuletzt um über 6 Prozent erholt. Besonders in den vergangenen beiden Handelssitzungen kletterte er dynamisch zurück über die 50-Tage-Linie. Die wichtigsten US-Indizes gaben den Erholungstrend vor. Im Fokus stehen hier am frühen Nachmittag die US-Verbraucherpreise wegen ihrer Bedeutung für den weiteren Zinstrend der US-Notenbank. Die Experten der Credit Suisse rechnen mit einer minimal steigenden Kernrate der Inflation. Damit dürfte sich am restriktiven Fed-Kurs mit weiter stark steigenden Zinsen wohl nichts ändern, hiess es.

USA: - IM PLUS - Die Erholung an den New Yorker Börsen hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Die Anleger erwarten von den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisdaten Hinweise auf eine weiter nachlassende Inflationsdynamik in den USA. Damit würde der Druck nachlassen, unter dem die Notenbank Fed auf ihrem geldpolitischen Straffungskurs steht. Für eine steigende Risikobereitschaft der Anleger war auch der weiter nachgebende US-Dollar ein Indiz. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel am Montag 0,71 Prozent höher bei 32 381,34 Punkten, nachdem er in der Spitze bei gut 32 500 Punkten den höchsten Stand seit Ende August markiert hatte. Er verbuchte damit seinen vierten Gewinntag in Folge. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,06 Prozent auf 4110,41 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte gestützt auf deutliche Kursgewinne beim Branchen-Schwergewicht Apple 1,20 Prozent auf 12 739,72 Punkte zu.

ASIEN: - ETWAS IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag grösstenteils zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende um 0,2 Prozent zu und baute damit die Gewinne vom Montag aus. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen legte nach der Feiertagspause zum Wochenauftakt um 0,6 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang Seng um 0,2 Prozent an. Auch in Hongkong war am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden.

DAX 13402,27 +2,40% XDAX 13408,10 +2,15% EuroSTOXX 50 3646,51 +2,14% Stoxx50 3593,57 +1,52% DJIA 32381,34 +0,71% S&P 500 4110,41 +1,06% NASDAQ 100 12739,72 +1,20%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 144,07 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0130 +0,08% USD/Yen 142,52 -0,22% Euro/Yen 144,37 -0,14%

ROHÖL:

Brent 93,76 -0,24 USD WTI 87,64 -0,14 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Grünen-Politiker Anton Hofreiter: So schnell wie möglich Leopard-Kampfpanzer liefern, Mediengruppe Bayern

- Corona-Winter: Virologin Ulrike Protzer erwartet keine Überlastung der Krankenhäuser, Augsburger Allgemeine

- Michaela Engelmeier, Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD): Geplante Bürgergeld-Regelsätze zu niedrig, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng erklärte gegenüber Mitarbeitern des Finanzministeriums, dass ein jährliches Wachstum von 2,5 % angestrebt wird, FT

- Melinda French Gates: Corona, Krieg werfen Entwicklungshilfe zurück, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Angesichts steigender Energiepreise fordert der Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche (BTG) von den Mineralölkonzernen, die Kosten der Tankstellenpächter zu übernehmen, Interview mit BTG-Geschäftsführer Thomas Drott, Neue Westfälische

- Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat die Grundsteuererklärung gegen Kritik verteidigt, wonach das Verfahren zu aufwendig und kompliziert sei, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Thomas Ulbrich übernimmt zum 1. Oktober im VW-Markenvorstand die neu geschaffene Position des Vorstandes für "New Mobility", HB

bis 5.00 Uhr:

- Grünen-Chef Omid Nouripour hat für eine zurückhaltende Genehmigung deutscher Rüstungsexporte plädiert, Interview, ARD-Tagesthemen

- Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Martin Rosemann, verteidigt das neue Bürgergeld gegen Kritik, Interview, Rheinische Post

- Bill Gates sieht bei Welternährung "gigantische Rückschläge" durch Ukraine-Krieg und Pandemie/Forderung nach mehr Gentechnik, Interview, HB

- Angesichts der Proteste gegen die Energiepolitik hat der Vizevorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, vor zunehmender Instrumentalisierung und Angstmache von extremistischen Kräften gewarnt, Interview, Rheinische Post

- Angesicht der Proteste gegen die Energiepolitik hat die Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), vor einer Vereinnahmung durch Extremisten gewarnt, Interview, Rheinische Post

- Die FDP erhöht den Druck auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), alle drei Kernkraftwerke über Silvester hinaus weiterlaufen zu lassen, Interview, mit FDP-Fraktionschef Christian Dürr, Bild

- Trotz Warnungen vor einer Instrumentalisierung durch rechtsextreme Kräfte hält Linken-Chef Martin Schirdewan an den Protestaufrufen gegen die Energiepolitik der Bundesregierung fest, Interview, Rheinische Post

- In der Frage der möglichen Lieferung deutscher Panzerfahrzeuge an die Ukraine gerät Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unter stärkeren Druck, Bild

- Angesichts steigender Pflegekosten von bis zu 1000 Euro pro Monat fordert der Arbeitgeberverband Pflege schnelle Hilfen für Pflegebedürftige, Interview mit dem Präsidenten Thomas Greiner, Bild

- Die Unionsfraktion im Bundestag warnt vor Missbrauchsmöglichkeiten des geplanten Selbstbestimmungsgesetzes, Interview mit Vize-Vorsitzende Dorothee Bär (CSU), Welt

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisiert das geplante Bürgergeld in Höhe und Ausgestaltung, Welt Fernsehen

- "Ich war erschüttert über die Lage im Atomkraftwerk", Interview mit Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Welt

bis 23.45 Uhr:

- Kosten von Zertifikaten in Deutschland klaffen weit auseinander, BöZ

- JP Morgan erwartet Wende für Firmen-Bonds, Interview mit Matthias Reschke, Leiter Investment Grade Finance für Europa, BöZ

- Die Russland-Aussagen von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sorgen für Streit in der Ampel-Koalition, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Die Öl-, Gas- und Treibstoffkonzerne sollen in diesem Jahr eine Solidaritätsabgabe von einem Drittel ihrer wegen der hohen Energiepreise erzielten Übergewinne zahlen, FAZ

- Die steigenden Strom- und Gaspreise bereiten nun auch ersten Versorgern Probleme, HB

- Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wünscht sich von der Bundesregierung die Einrichtung eines eigenständigen Rohstoffministeriums als Antwort auf die anhaltenden Engpässe bei der Energie- und Rohstoffversorgung, Interview, FAZ

- Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat Sorge, dass das geplante Bürgergeld zu einer substanziellen Mehrbelastung der Kommunen führen könnte, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Gerd Landsberg, Welt Fernsehen

- Kliniken und Pflegerat kritisieren Personalpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für Krankenhäuser, FAZ

- "Es gibt hohe Kosten in den Lieferketten, die in den Konsumentenpreisen noch nicht angekommen sind", Interview mit Stefan Benett, Managing Director von Inverto, HB

- Goldman Sachs will hunderte Stellen streichen, WSJ

- Die Deutsch-Schweizerische Parlamentariergruppe im Bundestag fordert nach Bekanntwerden von Plänen der Schweiz, am Hochrhein unmittelbar an der Grenze zu Deutschland ein Endlager für Atommüll zu bauen, eine Einbindung deutscher Bürger in die Planungen und Entschädigungsleistungen, Welt

- Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert einen neuen Umgang des Bundes mit den Ländern, Gastbeitrag, FAZ

- Der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk führt die Geländegewinne auch auf deutsche Waffen zurück, nun müssten weitere folgen, Interview, Welt Fernsehen

- Der Behördenstaat verhindert Modernisierung, Gastbeitrag von Eric Schweitzer, Chef des Umweltdienstleisters Alba Group, HB

- Angesichts von Vorwürfen gegen Feldjäger der Bundeswehr soll die Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes, Martina Rosenberg, dazu im Parlamentarischen Kontrollgremium öffentlich befragt werden, T-online

- Warum das Saarland einen Transformationsfonds braucht, Gastbeitrag von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, und Finanzminister Jakob von Weizsäcker (beide SPD), FAZ

----------

