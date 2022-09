---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG KÖNNTE SICH FORTSETZEN - Der Dax dürfte seinen Stabilisierungsversuch am Dienstag zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 12 893 Punkte. Tags zuvor war der Dax nur haarscharf an seinem Monatstief von 12 603 Punkten vorbeigeschrammt. Hier suchten dann aber Käufer wieder ihre Chance. Bestärkt wurden sie später auch durch die Erholung der wichtigsten US-Indizes von ihren Tiefstständen seit Mitte Juli. Im Fokus bleibt die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

USA: - IM PLUS - Ein Endspurt hat den US-Börsen am Montag letztlich noch klare Gewinne beschert. Ungeachtet der am Mittwoch erwarteten, weiteren kräftigen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,64 Prozent im Plus bei 31 019,68 Punkten, womit er nur minimal unter seinem Tageshoch blieb. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,69 Prozent auf 3899,89 Punkte zu und der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verabschiedete sich 0,77 Prozent fester mit 11 953,28 Zählern aus dem Handel.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,4 Prozent, nachdem Japans Börse am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen zog im späten Handel 0,25 Prozent an. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Leitindex Hang Seng im dortigen Nachmittagshandel 1,3 Prozent an.

DAX 12803,24 0,49% XDAX 12882,56 0,97% EuroSTOXX 50 3499,49 -0,03% Stoxx50 3453,14 -0,03% DJIA 31019,68 0,64% S&P 500 3899,89 0,69% NASDAQ 100 11953,28 0,77%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 142,46 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0026 0,02% USD/Yen 143,29 0,07% Euro/Yen 143,66 0,07%

ROHÖL:

Brent 92,08 +0,08 USD WTI 85,76 +0,03 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 7.15 Uhr:

- Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der Volkswagen AG, hält mittelfristig weitere Verkäufe von Anteilen des Sportwagenbauers Porsche zur Finanzierung des Konzernumbaus für möglich, Interview, FT

- SPD-Aussenpolitiker Michael Roth warnt vor Beitritt der Türkei zur Shanghai-Gruppe, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), sagt Kündigungsschutz in der Krise zu, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP-Chef Christian Lindner fordert Deckelung von Rundfunkgebühren, Neue Osnabrücker Zeitung

- Reiner Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes: Länder sollen Entlastungen mitfinanzieren, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Kalifornischer Pensionsfonds Calpers räumt Versäumnisse bei Investitionen in direkte Beteiligungen an Unternehmen (Private Equity) ein, Interview mit Chief Investment Officer (CIO), Nicole Musicco, FT

bis 5.00 Uhr:

- In der Debatte um ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse hat der Wirtschaftsweise Achim Truger die Haltung von Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP) scharf kritisiert und ihm eine Verharmlosung der aktuellen Lage vorgeworfen, Interview, Rheinische Post

- Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat an SPD, FDP und Grüne appelliert, die vereinbarten verbraucherpolitischen Vorhaben nicht aus den Augen zu verlieren, Interview mit VZBV-Chefin Ramona Pop, HB

- Das Deutsche Kinderhilfswerk dringt angesichts des Weltkindertags auf eine schnelle Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, Interview mit Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, Rheinische Post

- Der befürchtete Mangel an Schiffen zur Umsetzung der LNG-Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums ist nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder nicht eingetreten, Bild

- Apothekerverband: Bestellungen für neuen Corona-Impfstoff ziehen an, Interview mit Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Rheinische Post

- Angesichts möglicher Änderung des Insolvenzrechtes zur Unterstützung von Unternehmen in der Krise fordert die SPD ein befristetes Aussetzen der Insolvenzantragspflicht, Interview mit Fraktionsvize Dirk Wiese, Rheinische Post

- AOK-Gesundheitsreport: Rheinländer sind überdurchschnittlich oft herzkrank, Rheinische Post

- CDU mahnt rasche Bekanntgabe der Details der Wohngeldreform an, Interview mit Jan-Marco Luczak, CDU-Sprecher für Wohnen und Bau, Bild

- INSA-Meinungstrend: Ampel ohne Mehrheit, Bild

- Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) warnt vor einer neuen Flüchtlingskrise, Interview, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Die gegenwärtige Lage mache zwar den Blick in die Zukunft schwieriger, aber die "Nachfrage nach neuen, effizienteren Fahrzeugen bleibt weiterhin stark", Interview mit der Finanzchefin der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding Traton, Annette Danielski, BöZ

- Der DIW-Chef Marcel Fratscher über die Lohnforderungen der IG Metall, Übergewinne in der Energiewirtschaft und die Lernfähigkeit der Politik: "Wir müssen weniger konsumieren", Interview, BöZ

- Der Commerzventures-Manager, Paul Morgenthaler, hält Start-ups aus der Greentech-Branche für erfolgversprechender als zur Jahrtausendwende, Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der Mobilfunkanbieter Telefónica Deutschland schaltet im Wettbewerb um Geschäftskunden einige Gänge höher, Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Markus Haas, FAZ

- Deutschlands grösster Autovermieter Sixt nimmt Abschied von Benzin und Diesel: "Bis Ende des Jahrzehnts wollen wir 70 bis 90 Prozent unserer Flotte in Europa auf elektrifizierte Fahrzeuge umgestellt haben", Interview mit Vorstandschef Alexander Sixt, HB

- Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai hat sich für eine enge Koordination zwischen der EU und in den USA bei der Stärkung der Halbleiterproduktion ausgesprochen, Interview, HB

- Ohne richterlichen Beschluss oder Zustimmung der Nutzerschaft gewährt Amazon bei seinen smarten Türklingeln der Polizei in Deutschland Zugriff auf Daten wie Videoaufnahmen, HB

- Die italienische Grossbank Unicredit will ihr Deutschlandgeschäft ausbauen und erwägt Zukäufe, Interview mit Vorstandschef Andrea Orcel, HB

- Eigner von Steag streiten über Verkauf, HB

- Familienunternehmer attackieren Bundesregierung für digitales Handelsregister: "Unternehmer werden zu Freiwild", Interview mit Sarna Röser, Bundesvorsitzende der "Jungen Unternehmer", Focus Money

- Oliver Burkhard, Chef der deutschen Werft Thyssenkrupp Marine Systems sowie Personalvorstand von Thyssenkrupp, sieht Deutschland in der Verteidigung auf dem Weg zu einer Führungsrolle in EU und Nato, Gastbeitrag, HB

tv/

(AWP)