----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Vor der mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank trauen sich die Anleger am Mittwoch nicht aus der Deckung: Der Broker IG taxiert den Dax etwa zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 12 627 Punkte. Er bleibt damit in Sichtweite des Monatstiefs von 12 603 Punkten. An der Wall Street gab es am Vorabend im Dow Jones und S&P 500 bereits weitere Tiefststände seit Juli. Von der Fed wird zur Wochenmitte wieder ein kräftiger Zinsschritt gegen die hohe Inflation erwartet. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Notenbanker den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöhen werden. Erst in der Vorwoche hatten die US-Verbraucherpreise für August allerdings derart negativ überrascht, dass einige Marktteilnehmer sogar einen ganzen Prozentpunkt für möglich halten. In jedem Fall sorgen sich die Akteure, dass der Kampf der Fed gegen die Teuerung die US-Wirtschaft in die Rezession führen wird.

USA: - IM MINUS - Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die wichtigsten US-Indizes am Dienstag neuerliche Verluste verzeichnet. Für den Leitindex Dow Jones Industrial sowie den marktbreiten S&P 500 ging es nach der Verschnaufpause zum Wochenauftakt auf neue Tiefststände seit Mitte Juli, von denen sie sich aber mit nahendem Handelsende etwas absetzen konnten. Der Dow Jones schloss nach seinem Tagestief bei 30 465 Punkten letztlich noch rund 1 Prozent im Minus bei 30 706 Punkten. Der S&P 500 sank um 1,13 Prozent auf 3855 Punkte und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,85 Prozent auf 11 851 Punkte.

ASIEN: - SCHWACH - Die Aktiemärkte Asiens haben am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed nachgegeben. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel etwas mehr als ein Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen büsste im dortigen Nachmittagshandel knapp ein Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor der Hang Seng zuletzt rund eineinhalb Prozent.

DAX 12670,83 -1,03% XDAX 12640,81 -1,88% EuroSTOXX 50 3467,09 -0,93% Stoxx50 3430,40 -0,66% DJIA 30706,23 -1,01% S&P 500 3855,93 -1,13% NASDAQ 100 11851,54 -0,85%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 140,94 +0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9961 -0,1% USD/Yen 143,91 0,11% Euro/Yen 143,38 0,06%

ROHÖL:

Brent 90,88 +0,26 USD WTI 84,12 +0,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- "Zu viele Chips auf Russland gesetzt": Politikexperte Mitchell Reiss leitet aus der gescheiterten deutschen Russland-Politik Prinzipien für Umgang mit China ab, Interview, Welt

- Im Wirtschaftsministerium gibt es "finanzverfassungsrechtliche Zweifel", dass man eine Gasumlage erheben kann, die Unternehmen zugutekommt, die zumindest teilweise verstaatlicht sind, Welt

- Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, warnt vor einer wachsenden Zahl von Unternehmen, die ihre Produktion herunterfahren oder einstellen müssen, Interview, HB

- "Bleiben die Energiepreise langfristig so hoch wie derzeit, kann das dazu führen, dass sich einige Industrien aus Deutschland verabschieden", sagt Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik, HB

- Im Bundeswirtschaftsministerium gibt es schon seit längerer Zeit Gedankenspiele, die Gasumlage zu verändern oder sogar ganz zu kippen, HB

- "In den nächsten zehn Jahren wird sich Wasserstoff für leichte Nutzfahrzeuge nicht durchsetzen, weil er einfach zu teuer ist", sagt Carsten Intra, Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), Interview, HB

- Die europäische Investmentfirma Investindustrial strebt eine Mehrheitsbeteiligung an der italienischen Lebensmittelmarkt- und Restaurantkette Eataly an, WSJ

- In zwei von drei Szenarien dürfte Russlands Wirtschaft laut internen Regierungspapieren das Vorkriegsniveau erst wieder gegen Ende des Jahrzehnts erreichen oder gar später, FAZ

- Markus Beier, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, hofft auf einen "neuen Impuls" für Corona-Impfkampagne, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner bleibt dabei: alle drei Atomkraftwerke am Netz halten, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Christoph Heusgen, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz: Ukrainer benötigen Kampfpanzer, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Jens Spahn, stellvertretender Unions-Fraktionsvorsitzender, begrüsste am Dienstag die bevorstehende Uniper-Verstaatlichung. Es braucht aber Klarheit über Kosten und die Rolle des finnischen Grossaktionärs Fortum, Welt-TV

bis 5.00 Uhr:

- Nach einem möglichen Aus für die Gasumlage warnt die Union die Ampel-Koalition davor, in der Folge auch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas in Frage zu stellen, Interview mit der wirtschaftspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion, Julia Klöckner (CDU), Rheinische Post

- Angesichts der geplanten Verstaatlichung des angeschlagenem Gasimporteurs Uniper ist die Gasumlage nach Ansicht des energie- und klimapolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), nicht mehr zu halten, Interview, Rheinische Post

- Vor dem Hintergrund der möglichen Verstaatlichung des angeschlagenen Gasimporteurs Uniper sehen die Grünen das Bundesfinanzministerium in der Pflicht, offene Fragen zur umstrittenen Gasumlage zu klären, Interview mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Dieter Janecek, Rheinische Post

- Eon rät dazu, an der umstrittenen Gasumlage festzuhalten, Rheinische Post

- Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat das Aussetzen der Schuldenbremse 2023 und massive Hilfen des Staates für Unternehmen gefordert, Interview, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) indirekt vorgeworfen, mit seiner Haushaltspolitik die Rezessionsgefahr zu verschärfen, Interview, Rheinische Post

- Im Bund-Länder-Streit um die Finanzierung einer Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket fordert die SPD-Bundestagsfraktion jetzt die Länder auf, sich zu bewegen, Interview mit Fraktionsvize Detlef Müller, Rheinische Post

- Angesichts der Ungewissheit über die geplante Gasumlage hat FDP-Fraktionschef Christian Dürr von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schnelle Klärung gefordert, Interview, Rheinische Post

- Der Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, hat die Bundesregierung aufgefordert, sehr rasch eine Entscheidung für das Aussetzen der Schuldenbremse 2023 zu treffen, Interview, Rheinische Post

- NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat die Bundesregierung aufgerufen, sich nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zur deutschen Vorratsdatenspeicherung auf einen Kompromiss zu verständigen, Interview, Rheinische Post

- Vor dem Hintergrund der möglichen Verstaatlichung des angeschlagenen Gasimporteurs Uniper hat der Deutsche Naturschutzring (DNR) vor einer Einführung der geplanten Gasumlage gewarnt, Interview mit DNR-Präsident Kai Niebert, Rheinische Post

- Nach dem Bekanntwerden eines Ventillecks im bayerischen Atomkraftwerk Isar 2 haben SPD, Grüne und Naturschützer vor Risiken für die geplante Atomkraft-Reserve gewarnt, Interview mit dem stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden, Matthias Miersch, Rheinische Post

- Der bayerische Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber (Freie Wähler), verlangt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine rasche Entscheidung, ob das Kernkraftwerke Isar 2 über den Jahreswechsel hinaus am Netz bleiben soll, Interview, Bild

- Innenministerium warnt vor chinesischen "Konfuzius-Instituten" an deutschen Unis, HB

bis 23.45 Uhr:

- Daimler Truck fordert Politik zu Tempo bei E-Mobilität auf, Interview mit Unternehmenschef Martin Daum und Finanzchef Jochen Götz, BöZ

- Die Ökonnomin Lucrezia Reichlin fordert mit Blick auf Wahl in Italien neues EU-Hilfspaket: "Ich bin sehr beunruhigt über Meloni", Interview, BöZ

- Christrian Strenger, Direktor des Corporate Governance Institute an der Frankfurt School of Finance and Management, und Marc Liebscher, Mitglied des Vorstands der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, sehen unangemessene Begünstigung der Familien Piech und Porsche, Gastbeitrag, BöZ

- Für die Altersvorsorge in Deutschland springt das schwedische Modell aus Sicht von Allianz-Vorstand Andreas Wimmer zu kurz, Gastbeitrag BöZ

- Der tschechische Investor und Milliardär Daniel Kretinsky stützt die linksliberale französische Tageszeitung "Libération" mit einem Kredit in Höhe von 14 Millionen Euro, Le Figaro sowie Le Monde

bis 21.00 Uhr:

- Der CDU-Wirtschaftsexperte und stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn hat die bevorstehende Verstaatlichung des angeschlagenen Gasimporteurs Uniper begrüsst, Interview, Rheinische Post

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mahnt: "Währungen sollte nur der Staat bereitstellen", Interview, HB

- Die FDP fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, bis Ende September über den Weiterbetrieb der drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland zu entscheiden, Interview mit FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, Bild

- Der frühere italienische Finanzminister Giulio Tremonti kritisiert die Europäische Zentralbank, Interview, FAZ

- Open Source allein ist aus Sicht von Uwe Peter, General Manager von Cisco Deutschland nicht die Lösung, Gastbeitrag FAZ

- Verfallsdatum von 4,6 Millionen Dosen Corona-Impfstoff abgelaufen, Bild

- Exyte-Chef Wolfgang Cüchele: "Für uns ist ein Börsengang aktuell keine Option", Interview, FAZ

- Greg Jackson, Chef des Energieanbieters Octopus, will weg vom Erdgas und setzt dabei auch auf Atomkraft, Interview, HB

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) blickt mit Sorge auf die neue Fluchtbewegung über die Balkanroute, Interview, Welt Fernsehen

(AWP)