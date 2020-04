Morning Briefing - International Teil

----------

DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach dem starken Wochenauftakt zeichnet sich im Dax am Dienstag zunächst wenig Bewegung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start fast unverändert auf 10 663 Punkte. Tags zuvor hatte er mit einem Sprung um über 3 Prozent das Erholungshoch der vergangenen Wochen von 10 820 Punkten wieder ins Visier genommen. Zunächst fehlt ihm jedoch weiterer Schwung. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten der Corona-Pandemie wird beim Blick auf den Ölmarkt wieder gedämpft. Nach der jüngsten Stabilisierung gaben hier die Preise wieder kräftig nach.

USA: - ANLEGER SETZEN AUF LOCKERUNGEN - Zuversichtlich sind Anleger in New York in die neue Handelswoche gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial baute die Gewinne am Montag im Verlauf des Handels immer mehr aus und schloss 1,51 Prozent höher auf 24 133,78 Punkten. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten des Coronavirus hatte zuvor bereits die Aktienmärkte Asiens und Europas angetrieben. Dieser Trend setzte sich auch in New York fort.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nach der Erholung zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt leicht um 0,23 Prozent. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen hingegen um 0,6 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,37 Prozent. Während die Hoffnung auf eine allmähliche Lockerung der Corona-Beschränkungen stützt, sorgt der erneute Ölpreisverfall bei Anlegern eher für Ernüchterung.

DAX +3,13% 10659,99 XDAX +2,16% 10696,81 EuroSTOXX 50 +2,60% 2882,09 Stoxx50 +1,64% 2847,31 DJIA +1,51% 24133,78 S&P 500 +1,47% 2878,48 NASDAQ 100 +0,58% 8837,657

Bund-Future +0,01% 172,42

Euro/USD -0,07% 1,08214 USD/Yen +0,03% 107,2690 Euro/Yen -0,07% 116,0729

Brent -0,91 19,08 USD WTI -1,70 11,08 USD

TOP-THEMA: - Einigung für Lufthansa-Rettung: Bundesregierung stellt neun Milliarden Euro bereit und bekommt Mitspracherecht im Konzern, Business Insider

bis 06.15 Uhr: - RWE-Chef Rolf Schmitz fordert Mindestpreise für Offshore-Wind, Rheinische Post - DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell beharrt in Corona-Krise auf 12 Euro Mindestlohn, Neue Osnabrücker Zeitung - App-Begrenzung für Geschäfte: DIHK will digitale Corona-Lösungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth: Läden nicht für Ausstattung von Masken zuständig, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion im Bundestag, Uwe Schummer, kritisiert möglichen Rechtsanspruch auf Heimarbeit, Neue Osnabrücker Zeitung - SPD-Obmann Sebastian Hartmann fordert mehr Kompetenzen des Bundes für Bevölkerungsschutz, Rheinische Post - Peter Walger, Vorstandssprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), fordert sofortige Öffnung von Kitas und Grundschulen, Neue Osnabrücker Zeitung - Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) plant Rückkehr zur Regelversorgung in Kliniken, Rheinische Post - Der Chef des Deutschen Beamtenbundes, Ulrich Silberbach, hält Corona-Lockerungen für verfrüht, Rheinische Post - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unterstützt in der Frage weiterer Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise den vorsichtigen Kurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dämpft Erwartungen an das Bund-Länder-Gespräch an diesem Donnerstag, Rheinische Post - FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle und Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz vermissen in der Corona-Krise öffentliche Stellungnahmen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Zeitungen der Funke Mediengruppe - RWE-Chef Rolf Schmitz: Wieder 80 Baumhäuser im Hambacher Forst, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - Mercedes setzt bei Neustart auf Elektroautos, Gespräch mit Markus Schäfer, COO Mercedes-Benz Cars, BöZ - Banken gerüstet gegen Fake News, Gespräch mit Oliver-Wyman-Deutschlandchef Kai Bender, BöZ - "Deepfake-Marionetten könnten Probleme bereiten", Gespräch mit Henry Ajder, Head of Threat Intelligence bei Deeptrace, BöZ - "Die meisten geplanten Transaktionen sind vorerst aufgeschoben", Gespräch mit Birger Berendes, Deutschland-Chef des Geschäfts mit Fusionen und Übernahmen der Bank of America, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Nach Shitstorm um Mieten: Adidas-Chef Rorsted räumt Fehler ein, RTL/NTV - EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton stellt Autobranche massive Hilfen aus Brüssel in Aussicht, HB - Deutsche Bank löst Digitalbereich auf, HB - Forsa: Jeder vierte Haushalt muss sich wegen der Corona-Krise finanziell einschränken, Welt - Deutscher Handel will Bürger nicht kostenlos mit Masken ausstatten/erwartet bis zu 50.000 Insolvenzen infolge der Corona-Krise, Funke - FDP warnt bei 5G-Netz: "Deutschland nicht China ans Messer liefern", Bild - INSA-Wahltrend: Dämpfer für die Union, Bild - EU-Kommission- Vizepräsidentin Margrethe Vestager gegen Altmaier-Pläne zur deutlichen Ausweitung der Kredit-Obergrenze von 800 000 Euro für 100-Prozent-Garantien, HB - Ifo-Institut erwartet steigende Arbeitslosigkeit, HB - "Der Staat kann nicht alle Unternehmen retten", Gespräch mit US-Investor Steven Rattner, HB - Grosshandel schlägt Alarm: Schliessung der Restaurants bedroht gesamte Lieferkette bis hin zur Landwirtschaft, HB - Sonderprämie aus der Pflegekasse - Spahn schlägt Finanzierungsmodell mit Steuern vor, FAZ - Neue Co2-Bepreisung: FDP kritisiert Unklarheiten, FAZ

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 17. KW 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Delivery Hero, Q1 Umsatz (Call 8.00 h) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1 Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q1 Trading Update 07:30 DEU: Comdirect, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:15 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 13:00 USA: UPS, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Carrefour, Q1 Umsatz 22:03 USA: Alphabet, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen (detailliert) 22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gesco, Bilanz-Pk und Analystenkonferenz DEU: PSI Software, Q1-Zahlen NOR: Telenor, Q1-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen USA: Corning, Q1-Zahlen USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/20 09:00 ESP: Arbeitslosenquote 03/20 09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 03/20 (vorläufig) 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/20 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoss von Dieselfahrzeugen, Luxemburg 15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG, Braunschweig

Prognose Vorwert EUROZONE Frankreich Verbrauchervertrauen April (Punkte) 80 103 VEREINIGTES KÖNIGREICH --- keine entscheidenden Daten erwartet --- USA 15.00 Uhr Case-Shiller-Hauspreisindex, Feb Monatsvergleich +0,3 +0,3 Jahresvergleich +3,2 +3,1 16.00 Uhr Verbrauchervertrauen Conf. Board, Apr 88,0 120,0 (in Pkt)

