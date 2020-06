Morning Briefing - International Teil

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNMITNAHMEN - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag nach den deutlichen Gewinnen der vergangenen beiden Handelstage ein leichter Rücksetzer an. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,68 Prozent tiefer auf 12 298 Punkte. Am Dienstag und Mittwoch hatte der Dax insgesamt um fast vier Prozent zugelegt. Händler sprachen daher von einer leichten Gegenbewegung. Wichtige Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, die die Finanzmärkte weiter im Griff hat, gab es in den vergangenen Stunden nicht. Im Tagesverlauf stehen dann unter anderem mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Neuigkeiten zu dem zuletzt stark unter der Krise leidenden US-Arbeitsmarkt an. Zudem könnte die Notenbank-Entscheidung in Grossbritannien (13 Uhr) die Märkte bewegen. Zudem wirft der Hexensabbat am Freitag seinen Schatten voraus.

USA: - DOW VERLIERT, NASDAQ GEWINNT - Nach drei gewinnträchtigen Handelstagen in Folge hat die Wall Street am Mittwoch teils wieder nachgegeben. Dabei überlagerten neue Befürchtungen über die Ausbreitung der Corona-Pandemie die anhaltenden Hoffnungen erneut auf ein Infrastrukturprogramm der US-Regierung und eine rasche Erholung der US-Wirtschaft von der Corona-Krise. An der Technologiebörse Nasdaq ging der Höhenflug hingegen gebremst weiter. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,65 Prozent bei 26 119,61 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,36 Prozent auf 3113,49 Punkte. Der Nasdaq 100 gewann hingegen 0,33 Prozent auf 9982,48 Zähler.

ASIEN: - CSI STEIGT; NIKKEI VERLIERT - Die wichtigsten Börsen Asiens haben sich auch am Donnerstag kraftlos gezeigt. In Shanghai ging es zwar für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um rund ein halbes Prozent nach oben, grössere Dynamik fehlte aber. In Hongkong fiel der Hang Seng um 0,2 Prozent und der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste rund rund eine Stunde vor Handelsende 0,3 Prozent ein. Neben zuletzt wieder steigenden Corona-Fällen verunsichern auch die grösseren Spannungen zwischen Nord- und Südkorea die Anleger. Dem gegenüber steht die Billiggeldflut der globalen Notenbanken und zahlreiche Regierungsprogramme, die der Wirtschaft nach dem Corona-Schock helfen sollen.

DAX 12382,14 0,54% XDAX 12338,37 0,23% EuroSTOXX 50 3267,26 0,76% Stoxx50 3042,50 1,16% DJIA 26119,61 -0,65% S&P 500 3113,49 -0,36% NASDAQ 100 9982,48 0,33%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 179,42 +0,34%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1257 0,12% USD/Yen 106,87 -0,13% Euro/Yen 120,30 -0,02%

ROHÖL:

Brent 40,55 -0,16 USD WTI 37,63 -0,33 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.15 Uhr: - Geplantes Verbot von Werkverträgen: Sarah Dhem, Präsidentin des Bundesverbandes der Fleischwarenindustrie, zweifelt an Durchsetzungsfähigkeit, Neue Osnabrücker Zeitung - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) kann sich Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten der Sozialdemokraten vorstellen, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) freut sich über drei Milliarden schweres Corona-Sofortprogramm für ärmere Länder, Augsburger Allgemeine und Neue Osnabrücker Zeitung - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zu Corona-Fällen bei Tönnies "Das Hygienekonzept muss komplett versagt haben", Zeitungen der Funke Mediengruppe - Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, fordert Beseitigung von Missständen in Schlachtbetrieben, Rheinische Post - Unions-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus zu Corona-Fällen bei Tönnies: "Ein "Weiter so" mit dem Versprechen, "Wir werden in Zukunft alles besser machen", kann es bei Tönnies nicht geben", Westfalen Blatt - 3,1 Millionen Kinder gut verdienender Eltern profitieren nicht vom Kinderbonus, Rheinische Post - FDP-Chef Christian Lindner: Auch Nicht-Regierungsorganisationen und Umwelthilfe in Lobby-Register einbeziehen, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - Bridgepoint kauft Kredittochter von EQT Partners für 3,9 Milliarden Euro, FT - Ex-Berater John Bolton erhebt in Buch Vorwürfe gegen Trump, NYT - "Die Preise sind nicht eingebrochen", Gespräch mit Linus-Capital-Chef David Neuhoff, BöZ

bis 21.00 Uhr: - "Unsere Stärken bestehen in der Integration", Gespräch mit Continental-Technikvorstand Dirk Abendroth, HB - Finanzministerium widerspricht Spahn: Umsatzsteuer auf Zigaretten sinkt von 19 auf 16 Prozent, Business Insider - VKU: Geplanter Emissionshandel führt zu deutlich höheren Müllgebühren, Gespräch mit Vizepräsident Patrick Hasenkamp, Welt - Lehrerverbände zu Personallücken nach den Ferien: "Normalbetrieb wie vor Corona nicht möglich", Welt - Schadenersatz für Pkw-Maut könnte noch höher ausfallen als bekannt, Zeit - DGB und Verbraucherschützer verlangen von Politik Verlängerung des Mieten-Moratoriums bis September / Widerstand von Eigentümerverband und Wohnungswirtschaft, Funke - Grünen-Chef hat die Bundesregierung dafür kritisiert, dass die neue Corona-Warn-App nicht auf Smartphones mit älteren Betriebssystemen funktioniert, Gespräch mit Robert Habeck, Funke - Corona-Ausbruch in NRW: Gewerkschaft NGG verlangt umgehendes Verbot von Werkverträgen in Schlachthöfen, Funke - Coronakrise löst Kreditboom aus, HB - "Ein Angriff auf Europa", polnische Vizepremierministerin Jadwiga Emilewicz warnt vor nationalistischer Stützungspolitik, HB - "Die Hilfsprogramme sind im Moment existenziell wichtig", Gespräch mit Hypo-Vereinsbank-Vorstand Markus Beumer, HB - Entwicklungsminister warnt vor drastischer Verschärfung der weltweiten Flüchtlingslage, Gespräch mit Gerd Müller (CSU), HB - EU-Wiederaufbauplan: EU-Haushaltskontrollausschuss fordert deutliche Verschärfung bei Kontrollen zur Mittelverwendung, Welt - Umfrage: Mehrheit blickt noch skeptisch auf Corona-Warn-App, HB - Bundesregierung: Deutsche Banken sind immer weiter abgehängt, FAZ - IEA fordert grünes Konjunkturprogramm, Gespräch mit Direktor Fatih Birol, FAZ

----------

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Wirecard, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 h digitale Pk) 07:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 10:00 DEU: BASF, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online) 11:00 ESP: Amadeus IT, Hauptversammlung (online) 12:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung (online) 18:00 DEU: Deutsche Bank IR-Call u.a. mit CFO James von Moltke DEU: PharmaSGP Holding, Bekanntgabe Ausgabepreis TERMINE KONJUNKTUR 06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2020 08:00 CHE: Handelsbilanz 05/20 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 10:00 ITA: Handelsbilanz 04/20 10:00 ESP: Handelsbilanz 04/20 10:00 DEU: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose im Sommer für Deutschland und die Welt, Kiel 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:00 POL: National Bank of Poland, Zinsentscheid 14:30 USA: Philly Fed Index 06/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 05/20

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE --- keine entscheidenden Daten erwartet --- VEREINIGTES KÖNIGREICH 13.00 Uhr Zinsentscheid Bank of England Leitzins 0,1 0,1 Anleihekäufe 745 645 (in Mrd GBP) USA 14.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe 1,290 1,542 (Vorwoche, in Mio) Philly-Fed-Index, Juni -22,7 -43,1 (in Pkt) 16.00 Uhr Sammelindex der Frühindikatoren, Mai +2,4 -4,4

/mis

(AWP)