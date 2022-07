Morning Briefing - International Teil

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem Anstieg des Dax auf den zwischenzeitlich höchsten Stand seit Ende Juni zum Wochenauftakt dürfte es am Dienstag wieder abwärts gehen. An der Wall Street waren die Kurse im späten Handel gefallen, die anfängliche Risikobereitschaft von Investoren hatte im Handelsverlauf erneut inflationären und konjunkturellen Sorgen Platz gemacht. Die Bärenmarkt-Rally, also eine zwischenzeitliche Erholung in einem intakten Abwärtstrend, setze sich fort, schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent niedriger auf 12 855 Punkte. Damit rückt die Marke von 13 000 Zählern, die der Leitindex am Vortag vorübergehend überwunden hatte, wieder etwas weg.

USA: - VERLUSTE - Die Anleger an der Wall Street sind am Montag letztendlich doch wieder vorsichtiger geworden. Nach der deutlichen Erholung vom Freitag waren die New Yorker Aktienindizes zwar mit weiteren Gewinnen gestartet, die Anleger gingen im Verlauf aber wieder in die Defensive. Da halfen auch gut aufgenommene Zahlen der Investmentbank Goldman Sachs dem Gesamtmarkt nicht nachhaltig. Am Ende ging es für den Dow Jones Industrial um 0,69 Prozent bergab. Nach einem Tageshoch von knapp 31 645 Punkten, das den höchsten Stand seit Ende Juni bedeutete, ging der New Yorker Leitindex fast 600 Punkte tiefer mit 31 072,61 Zählern über die Ziellinie. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,84 Prozent auf 3830,85 Zähler, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,89 Prozent auf 11 877,50 Punkte fiel.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um mehr als ein Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste knapp eineinhalb Prozent ein. Verluste gab es auch an den Börsen in Südkorea und Australien, während sich Indien knapp in der Gewinnzone hielt. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende gut ein halbes Prozent. Dort war allerdings zum Wochenstart nicht gehandelt worden, sodass die Indizes den teils guten Wochenstart asiatischer Börsen nun zumindest teilweise nachvollzogen.

DAX 12959,81 +0,74% XDAX 12861,93 +0,06% EuroSTOXX 50 3511,86 +1,00% Stoxx50 3517,59 +0,62% DJIA 31072,61 -0,69% S&P 500 3830,85 -0,84% NASDAQ 100 11877,50 -0,89%

Bund-Future 152,33 +0,08%

Euro/USD 1,0142 -0,01% USD/Yen 138,01 -0,09% Euro/Yen 139,97 -0,10%

Brent 105,69 -0,58 USD WTI 102,16 -0,44 USD

- Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, plant angesichts der Spannungen mit China im nächsten Monat eine Delegationsreise nach Taiwan, FT

- NRW-Innenminister Herbert Reul bereitet die NRW-Polizei auf drohende Versorgungspässe und Stromausfälle vor, Kölner Stadt-Anzeiger

- Angesichts von Pandemie und Fachkräftemangel warnen Experten für das kommende Schuljahr vor einem Kollaps des Schulsystems und gravierenden Ausfällen bei Schulstunden und Lernzielen, Interview mit Maike Finnern, Bundesvorsitzende der Gewerkschaft für Wissenschaft und Erziehung, Neue Westfälische

- In der Diskussion um staatliche Hilfen für den angeschlagenen Gaskonzern Uniper hat sich die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Katharina Dröge, dafür ausgesprochen, dass auch die Unternehmensvorstände einen Beitrag leisten müssen, Rheinische Post

- Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat sich gegen längere Laufzeiten für die drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland ausgesprochen, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft

- Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), lehnt ein Tempolimit als Massnahme in der Energiekrise grundsätzlich ab, Welt

- Familienministerin Lisa Paus: Höheres Kindergeld würde ärmeren Familien helfen, T-Online

- SPD rutscht in Umfrage auf tiefsten Wert seit vor der Bundestagswahl, Bild

- Greenpeace-Klimaexperte Bastian Neuwirth hatte sich mehr Initiative vom Klimadialog erwartet, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Olaf Bandt, Vorsitzender der Umweltschutzorganisation BUND: Der Petersberger Klimadialog bleibt hinter den Erwartungen zurück, jetzt schon Meilensteine für die Klimaverhandlungen im November zu setzen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt kritisiert die Datenlage zur Corona-Pandemie in Deutschland, Fernsehsender Welt

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr: Kein Kuhhandel mit den Grünen beim Tempolimit, Bild TV

- Softbank stoppt Plan für London-IPO von Arm wegen des Endes der Johnson-Regierung, FT

- "Es ist wirklich herzzerreissend", Gespräch mit Merck-Chefin Belén Garijo über die Folgen des Ukrainekriegs, der Gaskrise und der Inflation, Entscheidungen in unsicheren Zeiten und was Forscher bewegt, die die Welt retten wollen, FAZ

- In der EU gibt es zahlreiche Biotech-Start-ups. Aber es mangelt an Finanzierung und internationalen Kooperationen, Gastbeitrag von Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender des Biotech-Verbands Bio Deutschland, Maryvonne Hiance, Präsidentin des Stiftungsfonds HealthTech For Care und Christian Pierret, ehemaliger französischer Minister für Industrie, HB

- Pharmaverband warnt vor Abwanderung, Gespräch mit BPI-Chef Hans-Georg Feldmeier, BöZ

- Der Allianz-Unternehmensversicherer AGCS warnt angesichts der Inflation vor einer Unterversicherung von Unternehmen, Gespräch mit Schadenvorstand Thomas Sepp, BöZ

- Die EZB gefährdet ihre Unabhängigkeit, Gastbeitrag von Ökonom Friedrich Heinemann, FAZ

- Bahnchef Richard Lutz: "In den nächsten Wochen wollen wir besser werden", Gespräch, ZDF

- Umfrage: 64 Prozent der Deutschen für längere AKW-Laufzeiten, Bild

- Deutschlands Gasspeicher sehr unterschiedlich stark gefüllt, Bild

- Der Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes, Manuel Frondel, erwartet weitere Gaspreis-Erhöhungen und fordert mehr Staatshilfe für Uniper, Gespräch, Rheinische Post

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert Grüne zum Umdenken bei AKW-Laufzeiten auf, Interview, HB

- Bei den Grünen ist eine Debatte um die Laufzeitverlängerung der letzten drei in Deutschland im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke entbrannt, HB

- Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin hat Politiker des Koalitionspartners FDP scharf kritisiert, die sich für eine Laufzeitverlängerung der drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke einsetzen und damit ähnliche Forderungen wie Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) erheben, Gespräch, Welt

- CSU verlangt "mutige Unternehmenssteuerreform", FAZ

- Familienministerin Lisa Paus (Grüne) hat eine Erhöhung des Kindergelds als Entlastung für Familien in Aussicht gestellt, Gespräch, T-Online

- Familienministerin Lisa Paus (Grüne) unterstützt den Vorschlag eines Moratoriums für Strom- und Gassperren im Winter, Gespräch, T-Online

- Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will einkommensschwache Familien weiter entlasten, Gespräch, T-Online

- Die Ankündigung von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), im Herbst eine Maskenpflicht ermöglichen zu wollen, hat ein geteiltes Echo im Bundestag und bei Verbänden ausgelöst, Welt

- Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU -Fraktion im Bundestag, Stefan Müller, kritisiert die Koppelung der Gehälter der EU-Beamten an die Inflation, Gespräch, Bild

- Die Bundesregierung diskutiert die Einführung einer 1G-Regel für Grossveranstaltungen und plant die Corona-Impfung von 60 Millionen Menschen im Herbst, Bild

- Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hält die in Aussicht gestellte Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht für ausreichend, Gespräch, Münchner Merkur

- Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, kritisiert die jüngsten Impfempfehlungen, Gespräch, Rheinische Post

