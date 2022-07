Morning Briefing - International Teil

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Eine bislang abermals erfreuliche Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt könnte am Freitag unspektakulär enden. Am Tag nach der ersten Zinserhöhung im Euroraum seit mehr als einem Jahrzehnt müssen sich die Marktakteure möglicherweise erst noch neu orientieren. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Morgen ein Drittelprozent niedriger auf etwa 13 200 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich damit immerhin ein Gewinn von 2,6 Prozent ab. "Es mangelt weiterhin an überzeugten Käufern", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den Dax. Kursgewinne im späten Handel an der Wall Street kann der deutsche Leitindex somit nicht fortsetzen. Dort war der Dow Jones Industrial auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert.

USA: - GEWINNE - Die Wall Street hat am Donnerstag zugelegt. Die in Europa wieder aktivierte Gas-Pipeline und eine deutliche Zinsanhebung der EZB hatten zunächst ebenso keine klaren Impulse geliefert wie durchwachsene Unternehmenszahlen. Im Verlauf wurden die Anleger aber mutiger und so schafften es alle grossen US-Indizes klar ins Plus und auf ein Sechswochenhoch. Der positive Vorreiter war die technologielastige Nasdaq-Börse, deren Auswahlindex Nasdaq 100 mit Rückenwind starker Tesla -Zahlen ein Plus von 1,44 Prozent auf 12 619,41 Punkte verbuchte. Der S&P 500 folgte um 0,99 Prozent auf 3998,95 Zähler nach oben und verpasste dabei knapp die 4000er Marke. Der Dow Jones Industrial musste lange um die Gewinnschwelle kämpfen, kam am Ende mit 32 036,90 Punkten aber auch auf ein komfortables Plus von 0,51 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, VERLUSTE IN CHINA - Die Börsen Asiens haben am Freitag abermals keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands fiel zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent stieg. In Japan legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um knapp ein halbes Prozent zu.

DAX 13246,64 -0,27% XDAX 13254,62 +0,32% EuroSTOXX 50 3596,51 +0,31% Stoxx50 3556,28 +0,27% DJIA 32036,90 +0,51% S&P 500 3998,95 +0,99% NASDAQ 100 12619,41 +1,44%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 152,56 +0,28%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0185 -0,44% USD/Yen 137,86 +0,35% Euro/Yen 140,40 -0,09%

ROHÖL:

Brent 104,84 +0,88 USD WTI 97,23 +0,88 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 6.45 Uhr:

- Flugchaos: Bund schliesst Neuorganisation der Luftsicherheitsaufgaben nicht aus, HB

- Die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt, Jennifer Lee Morgan, hält trotz der Folgen des Ukraine-Krieges an den Klimazielen der Bundesregierung fest, Funke Mediengruppe

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Putin setzt Gashebel gegen uns ein - Absage an Nord Stream 2, ZDF-Heute Journal

- Kohlekraft-Reaktivierung: Oliver Luksic (FDP), Logistik-Koordinator der Bundesregierung, warnt vor Verkehrsengpässen für die Lieferung von Brennstoffen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 23.45 Uhr:

- SAP-Finanzchef stellt höhere Mittelfristziele in Aussicht, Gespräch mit Luka Mucic, BöZ

- Kann uns Fracking retten?, Streitgespräch zwischen Andreas Pinkwart (FDP) und Sascha Müller-Kraenner (Deutsche Umwelthilfe), HB

- In der neuen geopolitischen Ordnung werden die USA für die deutsche Wirtschaft noch wichtiger, Gastbeitrag von Ex-Botschafter Peter Wittig, HB

- Carsten Wittrock von der Beratungsgesellschaft ZEB empfiehlt Fondsgesellschaften und den Vertrieben in Banken und Sparkassen, offen und transparent über die bestehenden Grauzonen bei nachhaltigen Finanzprodukten zu sprechen und die eigenen Prinzipien zu erklären, Gespräch, BöZ

- "Das Überschiessen der aktuellen Inflation ist dramatisch", Gespräch mit Morgan Stanley-Europa-Chefvolkswirt Jens Eisenschmidt, BöZ

- "Der Schlüssel ist die Bequemlichkeit", Gespräch mit Allergy-Chef Manuel Llobet über die Hyposensibilisierung von Allergikern, BöZ

- Was von der nächsten Rezession zu erwarten ist, Gastbeitrag von Luc D?hooge, Head of Emerging Markets Fixed Income bei Vontobel, BöZ

- Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima geht davon aus, dass der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigte "Heizungscheck" für alle Eigentümer von Gasheizungen bis zu zwei Jahre dauern kann, Bild

- Drei islamistische Gefährder von Job am Flughafen Düsseldorf suspendiert, Bild

- Die Reformpläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Hartz-IV durch ein Bürgergeld mit weniger Sanktionen zu ersetzen, stossen bei Politikern und Ökonomen weiter auf Kritik, Bild

bis 21.00 Uhr

- Commerzbank und T-Systems vereinbaren umfangreiche Partnerschaft, Gespräch mit Commerzbank-Vorstand Jörg Oliveri del Castillo-Schulz und T-Systems-Vorstand Urs Krämer, HB

- Der RWE-Konzern ist von den niedrigen Gas-Lieferungen aus Russland nicht betroffen, Rheinische Post

- Der Energiekonzern Uniper wird die Ausspeicherung von Gas erst beenden, wenn er gerettet ist, Rheinische Post

- Tata will seine Aktivitäten in Grossbritannien ohne staatliche Subventionen für Kohlenstoffemissionsreduzierung einstellen, Gespräch mit Verwaltungsratspräsident Natarajan Chandrasekaran, FT

- EU blockiert in letzter Minute Sanktionen gegen russischen Metallkonzern VSMPO, WSJ

- Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat angesichts des auch nach drei Monaten noch nicht in Gang gekommenen Ringtauschs mit Drittländern eine direkte Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine ins Gespräch gebracht, Gespräch, Rheinische Post

- Trotz der wieder angelaufenen Gaslieferungen aus Russland setzt die SPD auf eine schnelle Befreiung aus der russischen Energieabhängigkeit und mehr Tempo insbesondere beim Photovoltaik-Ausbau, Gespräch mit dem Vizevorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch, Rheinische Post

- NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) begrüsst die Gasspar-Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Gespräch, Rheinische Post

- Kuwaitischer Staatsfonds entlässt Chef des Londoner Büros, FT

- Wohnungsbau-Versprechen der Regierung laut FDP nicht mehr zu halten, Gespräch mit der Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser, Focus

- 79 Prozent der Deutschen wünschen sich Nachfolger für 9-Euro-Ticket, Focus

- Die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja kritisiert Deutschlands Fortsetzung des Gas-Geschäfts mit Russland deutlich, Gespräch, ZDF

- Das neue Energiesparpaket von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reicht aus Sicht der CDU nicht aus, um einen Energienotstand abzuwenden, Gespräch mit Vize Andreas Jung, Rheinische Post

- Berliner Finanzämter arbeiten am schnellsten, T-Online

/mis/cg

(AWP)