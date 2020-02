Morning Briefing - International Teil xxDax etwas tiefer erwartet - Teil 1

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach dem am Vortag nur knapp verpassten Rekordhoch dürfte der Dax am Donnerstag leicht nachgeben. Die "Schaukelbörse" auf hohem Kursniveau setze sich fort, hiess es am Morgen vom Londoner Handelshaus Liberum. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start ein Viertelprozent niedriger auf 13 750 Punkte. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte am Vorabend keine grösseren Impulse gegeben. Die Fed signalisierte ein Festhalten an ihrer Geldpolitik. Gleichzeitig verwies man auf globale Entwicklungen, wie den Coronavirus, die die Wirtschaft belasteten könnten. Der Dow war nach der Veröffentlichung des Protokolls auf den höchsten Stand des Tages geklettert, war anschliessend aber etwas zurückgefallen.

USA: - GEWINNE - NEW YORK (awp international) - Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder zugegriffen. Gestützt auf den Willen Chinas, die wirtschaftlichen Konsequenzen der Coronavirus-Epidemie so gering wie möglich zu halten, legte der Dow Jones Industrial um 0,40 Prozent auf 29 348,03 Punkte zu. Für einen Rekord reichte dies bei dem Leitindex aber nicht. In der Vorwoche hatte er 29 568 Punkte erreicht.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - An den asiatischen Börsen ist es am Donnerstag für den japanischen Leitindex Nikkei 225 um 0,3 Prozent auf 23 479,15 Punkte nach oben gegangen. Mit Blick auf China war die Tendenz derweil uneinheitlich. Während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt um fast zwei Prozent zulegte, fiel der Hang Seng in Hongkong um knapp ein halbes Prozent.

DAX 13 789,00 0,79% XDAX 13 778,18 0,55% EuroSTOXX 50 3865,18 0,75% Stoxx50 3539,12 0,78% DJIA 29 348,03 0,40% S&P 500 3386,15 0,47% NASDAQ 100 9718,73 0,92%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,70 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0797 -0,12% USD/Yen 111,41 0,15% Euro/Yen 120,30 0,04%

ROHÖL:

Brent 59,37 +0,25 USD WTI 53,54 +0,25 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen legt bei Machtanspruch nach: "Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehören zusammen", Interview, General-Anzeiger, Rheinische Post

- Expertenprognose: Aldi erzielt ab 2021 in den USA mehr Umsatz als in Deutschland, Wiwo

- Experten: Schattenwirtschaft in Deutschland weiter rückläufig, HB

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) beklagen unfairen Wettbewerb durch Soloselbstständige, Neue Osnabrücker Zeitung

- ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand fordert mehr Vielfalt bei E-Autos und Ausbau der Ladesäulen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- L Brands will Dessous-Marke Victoria's Street an einen Finanzinvestor für rund 1,1 Milliarden Dollar verkaufen, WSJ

- ING-Chef Ralph Hamers soll neuer UBS-Chef werden, FT

- Borussia Dortmund bekommt neuen Trikotsponsor, WAZ

- BMW will 2 Milliarden Euro in seinen Werken sparen, FAZ

- RIB-Software-Übernahme: BaFin geht Hinweisen auf Insiderhandel nach, Wiwo

- Manager-Boni bei Mercedes sinken deutlich, HB - Krauss Maffei streicht beinahe jede siebte deutsche Stelle, FAZ

- SPD stellt im Fall Tesla Klageberechtigung für Naturschutzverein aus Bayern infrage, HB

- Real-Käufer kündigt harte Restrukturierung an, HB

- Datenschützer kritisieren neue Glücksspielregulierung, FAZ

- Regierungsberater fordert Cyberversicherungspflicht, HB

- Giffey und Lambrecht verschärfen Frauenquote in Vorständen und Aufsichtsräten, HB

- Österreich zeigt sich unmittelbar vor dem EU-Sondergipfel zum nächsten Mehrjahreshaushalts (2021 bis 2027) unnachgiebig, Welt

- "Nach der Finanzkrise sind die legitimen Bedürfnisse nach sozialer Einbindung und individueller Gestaltungsmacht von der Politik sträflich vernachlässigt worden", Gespräch mit US-Ökonom Dennis Snower, HB

- Coronavirus wird ernstere Folgen für Weltwirtschaft haben als Sars, Gastbeitrag von Wirtschaftsforscher Rolf Langhammer, FAZ

- EVP-Fraktionschef Manfred Weber droht mit Veto gegen EU-Haushalt, FAZ

- Nach dem Verkauf der Supermarktkette Real durch die Metro AG übt Linken-Parteichef Bernd Riexinger schwere Kritik an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Funke

- ADAC fordert mehr Vielfalt bei E-Autos und Ausbau der Ladesäulen, Funke

(AWP)