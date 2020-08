Morning Briefing - International Teil xxWarten auf neue Fed-Politik - Teil 1

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach einer bislang starken Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt könnten Anleger am Donnerstag etwas auf die Bremse treten. Der Leitindex Dax wird knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG mit 13 197 Punkten nur wenige Zähler über dem Schlusskurs vom Vortag taxiert. Seit Montag beläuft sich der Gewinn des Dax auf mehr als drei Prozent. Staatliche Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und die Hoffnung auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus treiben weiterhin die Kurse an. Vorreiter der Aufwärtsbewegung ist unverändert die Technologiebranche. Der technologielastige Nasdaq 100 Index stieg am Vorabend auf ein weiteres Rekordhoch und schloss nur knapp unter diesem. Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets sprach von einer "Euphoriephase", die die Aktienmärkte anfällig für eine Korrektur mache. Am diesem Donnerstag beginnt das hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen, auf dem Fed-Chef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen wird.

USA: - GEWINNE - Im Sog positiver Unternehmensnachrichten vor allem vom künftigen Dow-Konzern Salesforce haben die grossen New Yorker Börsenindizes am Mittwoch teils deutlich zugelegt. Die Aktienstars aus dem Technologiesektor erreichten weitere Rekorde und trieben den technologielastigen Nasdaq 100 in immer neue Höhen. Er schloss mit 11 971,94 Punkten und einem Plus von 2,13 Prozent. Damit fehlen nur noch wenige Zähler bis zur runden 12 000-Punkte-Marke. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach anfänglichen Verlusten um 0,30 Prozent auf 28 331,92 Zähler nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Vor mit Spannung erwarteten geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an den Börsen Asiens überwiegend bedeckt gehalten. So beginnt an diesem Donnerstag beginnt das jährliche Notenbankertreffen, auf dem Fed-Chef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen wird. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,4 Prozent. Auch in Südkorea ging es nach unten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg derweil um moderate 0,2 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong 0,6 Prozent einbüsste.

DAX 13190,15 0,98% XDAX 13236,31 1,15% EuroSTOXX 50 3356,76 0,81% Stoxx50 3016,66 0,67% DJIA 28331,92 0,3% S&P 500 3478,73 1,02% NASDAQ 100 11971,94 2,13%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,02 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1831 0,01% USD/Yen 105,97 -0,02% Euro/Yen 125,37 -0,02%

ROHÖL:

Brent 45,79 +0,15 USD WTI 43,38 -0,01 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Zweiter Lockdown wäre nicht unbedingt ein Fehler, Interview mit DIW-Chef Marcel Fratzscher, Augsburger Allgemeine

- Umfrage: Vorschlag zur Maskenpflicht am Arbeitsplatz spaltet Bürger, Augsburger Allgemeine

- Städte wollen einheitlichen Bussgeldkatalog bei Corona-Verstössen, Funke Mediengruppe

- FDP: Soli 'nicht mehr begründbar' - Klageschrift wird vorgestellt, Augsburger Allgemeine

- Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) hält nichts von der Idee, den Kanzlerkandidaten der Union erst nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März 2021 zu nominieren, Rheinische Post

- Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier, hat Verständnis für das Berliner Verbot der geplanten Grossdemonstration gegen die Corona-Politik geäussert, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich vor der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länder-Chefs dafür ausgesprochen, Fans zumindest in begrenztem Umfang wieder in die Stadien der Fussball-Bundesliga zu lassen, Augsburger Allgemeine

- Lionel Messi zieht es zu Manchester City, La Nación

- Ineos bietet Daimler an, Hambach-Werk zu kaufen, Automobil-Woche

- Kohlereviere erhalten erste Strukturhilfen, FAZ - Audi plant elektrisches Oberklasse-Modell, HB

- Reiseverband befürchtet Pleitewelle, HB

- Verkauf des Smart-Werks im Elsass steht kurz bevor, Automobilwoche

- "Verteilung des Impfstoffs kompliziert", Gespräch mit Moderna-Chef Stephane Bancel, FAZ

- DIHK fordert vorübergehenden Verzicht auf Sanktionen bei Datenschutz-Verstössen, HB

- Der Investmentarm des US-Geheimdienstes CIA, In-Q-Tel, steigt beim Dresdner Start-up Morpheus Space ein, Wiwo

- Litauischer Aussenminister fordert Sanktionen gegen weissrussisches Regime und anschliessende Neuwahlen, Gespräch mit Linas Linkevicius, Welt

- Städtetag fordert einheitliche Corona-Bussgelder/SPD-Chef Walter-Borjans will Karneval retten, Funke

- Forsa-Umfrage: Über-50-Jährige spielen am regelmässigsten Videospiele, Funke

- FDP will Gaming-Förderung im Kanzleramt ansiedeln, Funke

- Klimawandel anders managen, Gastbeitrag von Marc Bettzüge, Leiter des Energiewirtschaftlichen Instituts in Köln und Ex-CDU-Politiker Friedbert Pflüger, HB

- Grüne fordern Pflichtquoten für grünen Stahl, FAZ

- "Gegen uns läuft eine Kampagne", Gespräch mit Karl Tack, Vorstandsvorsitzender des Verbands Deutscher Mineralbrunnen, FAZ

- Tennet-Staatsbeteiligung ist kein Tabu, Gespräch mit Geschäftsführer Tim Meyerjürgens, FAZ

----------

/mis

(AWP)