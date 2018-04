Morning Briefing - International: Verluste nach neuer Trump-Drohung

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Dem grössten Tagesgewinn im Dax seit rund einem Jahr dürfte am Freitag wieder ein deutlicher Rückschlag folgen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,8 Prozent tiefer auf 12 208 Punkte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wird von IG aktuell gar rund anderthalb Prozent unter seinem Stand vom europäischen Handelsende erwartet. US-Präsident Donald Trump hat seinen Handelsbeauftragten angewiesen, zusätzliche Strafzölle in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar auf Importe aus China zu prüfen.

USA: - BREITE ERHOLUNG - Die gute Laune an der Wall Street und den technologielastigen Nasdaq-Börsen hat sich auch am Donnerstag gehalten - allerdings schlossen die Märkte vor der neuerlichen Drohung Donald Trumps im Handelsstreit. Konjunkturdaten waren mau ausgefallen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche waren stärker als erwartet gestiegen und das Defizit in der Handelsbilanz erreichte mit bald 58 Milliarden US-Dollar den höchsten Stand seit Oktober 2008.

ASIEN: - LEICHTE VERLUSTE - Die asiatischen Anleger haben sich von der neuerlichen Drohung Donald Trumps im Handelsstreit kaum aus der Ruhe bringen lassen. Zwar gab es quer durch die Region am Freitag Verluste, jedoch hielten diese sich in engen Grenzen. So lag Japans Leitindex Nikkei 225 im späten Handel denkbar knapp mit 0,02 Prozent im Minus. Chinas Börsen blieben feiertagsbedingt weiter geschlossen.

DAX 12.305,19 2,90% XDAX 12.283,65 1,77% EuroSTOXX 50 3.429,95 2,68% Stoxx50 3.026,02 2,57% DJIA 24.505,22 0,99% S&P 500 2.662,84 0,69% NASDAQ 100 6.594,84 0,53% Nikkei 225 21.642,16 -0,02% (7:15 Uhr)

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,08 -0,13% Bund-Future Settlement 159,11 -0,02%

DEVISEN: - KAUM VERÄNDERT - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2241 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,2260 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:05 Uhr) Euro/USD 1,2239 -0,01% USD/Yen 107,33 -0,05% Euro/Yen 131,36 -0,06%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 67,96 -0,54 USD WTI (Mai-Lieferung) 63,12 -0,59 USD

----------

PRESSESCHAU

---------

bis 6.45 Uhr:

- Schuhkonzern Deichmann strebt in den Nahen Osten - Online-Angebot in Deutschland ist "hoch profitabel" und soll ausgebaut werden, Interview mit Unternehmenschef Heinrich Deichmann, Wiwo

- Harald Christ, Präsidiumsmitglied des SPD-Wirtschaftsforums, fordert eine Grundsatzdebatte über die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft, Wiwo

- ZEW-Studie warnt Regierung vor Verstoss gegen EU-Recht bei Forschungsförderung, HB Online

bis 3.00 Uhr:

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt attackiert SPD-Kritiker des Gesetzentwurfs zum Familiennachzug, Interview, Funke

- In grossen Teilen Deutschlands könnten bereits in der kommenden Woche viele Radiosender nicht mehr über UKW zu empfangen sein, Welt, S. 9

- Die EU-Kommission warnt davor, dass sich die EU-Staaten von Hackern gegenseitig ausspielen lassen und fordert höhere Investitionen in die Cybersicherheit, Interview mit EU-Kommissar Julian King, Focus

bis 23.45 Uhr:

- Brüssel will schon nächsten Monat gesetzlichen Rahmen für nachhaltige Finanzierungen vorschlagen, BöZ, S. 5

bis 21.00 Uhr:

- Grosse Koalition will Rückkehr zu nationalen Vergabeverfahren bei wichtigen Rüstungsaufträgen, Interview mit Unions-Haushälter Eckhardt Rehberg (CDU), HB, S. 1 sowie 6 und 7

- Angesichts der hohen Zahl der Asylverfahren will die Union die bestehenden gesetzlichen Regelungen verschärfen, Interview mit CSU-Innenexperte Volker Ullrich, HB, S. 8 und 9

- Werkstattkette Pitstop erwägt eine Expansion in die Niederlande, die Schweiz und nach Österreich, Interview mit Pitstop-Chef Stefan Kulas, HB, S. 60

- Bundesländer fürchten durch EU-Digitalsteuer Standortnachteile, HB, S. 10

- Grünen-Chef Robert Habeck hat von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein Einlenken in der Debatte um die künftigen EU-Agrarsubventionen gefordert, Interview, HuffPost

- Die irische Managerin Adaire Fox-Martin ist eine von zwei Frauen im Vorstand des Softwareriesen SAP: "Wir mussten echte Aufbauarbeit leisten", Interview, HB S. 50 und 51

- "Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist heute globaler", Interview mit Experte Claude Medernach, Banque de Luxembourg, BöZ, S. 4

- Der indische Politologe Brahma Chellaney warnt vor Pekings Expansionsdrang und verlangt mehr Widerspruch von Europa, Interview, FAZ, S. 17

- Edeka listet mehr Nestlé-Produkte aus, Lebensmittel Zeitung

- Die Badische Staatsbrauerei Rothaus sorgt sich um die künftige Beschaffung von Gerste, Interview mit Rothaus-Chef Christian Rasch, nach einem Bericht des Südkurier

----------

(AWP)