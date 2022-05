Nach Krypto-Einbruch: Bitcoin steigt auf 30 000 US-Dollar

Die Lage am Kryptomarkt hat sich am Freitag nach erheblichen Turbulenzen an den Vortagen stabilisiert. Der Bitcoin als älteste und marktgrösste Digitalwährung kostete auf dem Handelsplatz Bitfinex rund 30 300 US-Dollar. Am Vortag war der Kurs bis auf 26 600 Dollar gefallen und hatte damit das tiefste Niveau seit Ende 2020 erreicht. Auch der Handel mit anderen Digitalwerten wie der zweitgrössten Internetdevise Ether beruhigte sich vor dem Wochenende.