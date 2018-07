Nach schwachen BASF-Zahlen satteln Anleger auf Covestro um

(Zusammenfassung; Covestro-Gewinne wieder reduziert) - Nach dem enttäuschenden Geschäftsbericht von BASF haben einige Marktteilnehmer am Freitag das Pferd gewechselt und stattdessen auf Covestro gesetzt. Während das Kunststoffunternehmen am Donnerstag mit den Zahlen zum zweiten Quartal überzeugt hatte, verfehlte der Chemiekonzern mit den am Freitag vorgelegten Ergebnissen im zweiten Quartal die Markterwartungen, auch wenn die Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt wurden.