Es rumort weiter in der Erde Islands: Einen knappen Monat nach dem Beginn einer Erdbebenserie mit Erschütterungen von einer Stärke von bis zu 5,8 haben Seismologen im Norden der Insel ein neues kräftiges Beben verzeichnet. Es hatte diesmal eine Stärke von 4,7, wie das isländische Wetteramt am Sonntag auf Facebook mitteilte. Die nächtliche Erschütterung war demnach noch in einigen Kilometern Entfernung zu spüren gewesen. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht.