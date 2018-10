Noch mehr Kunden von Datenklau bei British Airways betroffen

Etwa 185 000 Kunden seien davon betroffen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Demnach ist es Hackern auch dabei gelungen, an persönliche und finanzielle Details wie Adresse, E-Mail-Adresse und Kreditkartennummer zu gelangen. Es gehe um Reisende, die zwischen dem 21. April und 28. Juli einen Flug mit der britischen Airline gebucht hätten. Demnach konnten die Informationen über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgegriffen werden.

"British Airways informiert die Kunden, die betroffen sind", erklärte die Airline. Diese sollten sich umgehend bei ihrer Bank oder ihrem Kreditkartenanbieter melden, hiess es in der Mitteilung.

Generell habe der Datenklau von August bis September jedoch weniger Kunden getroffen als zunächst angenommen. Das Unternehmen korrigierte die Zahl nach unten - von 380 000 gestohlenen Kreditkartendaten auf 244 000. British Airways muss im Zuge der Cyber-Attacke mit einer Strafe von 500 Millionen Pfund (etwa 564 Millionen Euro) rechnen./neu/DP/he

(AWP)