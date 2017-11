Öl-Allianz bleibt auf Kurs - Förderlimit bis Ende 2018

(Ausführliche Fassung) - Die Allianz aus 24 wichtigen Ölstaaten will auch 2018 mit einem Förderlimit den Ölpreis möglichst hoch halten. Das Bündnis aus Opec und Nicht-Opec-Ländern beschloss am Donnerstag in Wien eine Verlängerung des seit Jahresbeginn geltenden Produktionslimits.