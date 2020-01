Ölpreise am ersten Handelstag des Jahres kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am ersten Handelstag des neuen Jahres kaum bewegt. Am Donnerstag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,11 US-Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Dienstag, dem letzten Handelstag des vergangenen Jahres. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um fünf Cent auf 61,00 Dollar.