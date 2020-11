Ölpreise auf höchstem Stand seit September

Die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe hat den Ölpreisen am Montag Auftrieb verliehen. Im Tageshoch wurden die höchsten Stände seit Anfang September erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Abend 45,91 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 42,95 Dollar.