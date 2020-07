Ölpreise bauen frühe Gewinne deutlich aus

Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um rund 8,2 Millionen Barrel verzeichnet hat. Die Entwicklung der amerikanischen Ölreserven wird am Markt stark beachtet. Ein Rückgang der Reserven kann ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot sein und gibt den Ölpreisen in der Regel Auftrieb.

Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände auf dem Programm. In der Woche zuvor hatten die amerikanischen Ölreserven einen Rekordwert von etwa 541 Millionen Barrel erreicht.

Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank sieht einen weiteren Grund für die steigenden Ölpreisen in der Förderpolitik führender Ölstaaten. Vor allem dank Saudi-Arabien und der Golfstaaten werden vereinbarte Förderkürzungen seiner Einschätzung nach "vollumfänglich umgesetzt". Ausserdem habe auch Russland seine Produktionsmenge zuletzt wohl gesenkt, sagte Weinberg./jkr/bgf/jha/

(AWP)