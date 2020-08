Ölpreise bauen frühe Gewinne etwas aus

Am Markt wurde der Anstieg der Ölpreise mit einer allgemein positiven Stimmung an den Finanzmärkten erklärt, nachdem US-Präsident Donald Trump zuletzt Corona-Hilfsmassnahmen per Dekret verlängert hatte. Ausserdem habe auch die jüngsten Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA für eine bessere Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt, hiess es. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen in wichtigen US-Bundesstaaten wieder gesunken.

Darüber hinaus wurden die Ölpreise auch durch einen vergleichsweise niedrigen Kurs des Dollar gestützt. Zwar konnte sich der Dollar seit Beginn der Woche etwas erholen, er hatte aber in der vergangenen Woche deutlich an Wert verloren und ist auch am Dienstag wieder unter Druck geraten. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung den Rohstoff ausserhalb des Dollar-Raums günstiger und stärkt so die Nachfrage./jkr/jsl/stk

(AWP)