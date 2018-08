Ölpreise bauen frühen Verluste aus

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen und haben an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Nachdem es am Morgen nur leicht nach unten ging, haben sich die Verluste bis zum Mittag ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 73,46 US-Dollar. Das waren 75 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel um 73 Cent auf 68,03 Dollar.