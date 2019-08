Ölpreise bauen Gewinne aus

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Im Handelsverlauf bauten sie ihre Kursgewinne aus und konnten zu einer zu einer deutlichen Erholung nach den jüngsten Kursverlusten ansetzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 58,56 US-Dollar. Das waren 1,18 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,73 Cent auf 54,27 Dollar.