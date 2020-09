Ölpreise bauen Gewinne aus

Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt und die Gewinne aus dem frühen Handel im Verlauf ein Stück weit ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 46,03 Dollar und damit 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg am Dienstag um 69 Cent auf 43,30 Dollar.