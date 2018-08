Ölpreise bauen Gewinne deutlich aus - Sinkende US-Reserven geben Auftrieb

Seit dem Ende der vergangenen Woche sind die Ölpreise auf Erholungskurs. Marktbeobachter erklärten den aktuellen Preisanstieg unter anderem mit der Entwicklung der US-Ölreserven. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) davon ausgeht, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche gefallen sind.

Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm. Hier rechnen Analysten mit einem nicht ganz so starken Rückgang. Sinkende Ölreserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein zu geringes Angebot sein und stützen in der Regel die Ölpreise.

Ausserdem werden die Ölpreise durch die Kursentwicklung des US-Dollar gestützt, der zuletzt spürbar an Wert verloren hatte. Weil Rohöl in Dollar gehandelt wird, macht eine schwächere US-Währung den Rohstoff in Asien und Europa günstiger und stärkt so die Nachfrage./jkr/bgf/jha/

(AWP)