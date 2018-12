Ölpreise bauen Kursgewinne aus

Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche die dritte Woche in Folge gefallen. Sie gingen laut Energieministerium um 0,5 Millionen auf 441,5 Millionen Barrel zurück. Analysten hatten einen Rückgang um 2,5 Millionen Barrel erwartet.

Beobachter erklärten die Kursgewinne jedoch auch mit einer Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste. Seit Anfang Oktober sind die Weltmarktpreise um etwa 40 Prozent eingebrochen. Daran hat selbst die Ankündigung des Ölkartells Opec, die Förderung im kommenden Jahr spürbar zu reduzieren, nichts ändern können. An der Kürzung wollen sich auch andere grosse Förderstaaten wie Russland beteiligen.

Gründe für die Talfahrt am Ölmarkt finden Fachleute auf der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite. Die künftige Nachfrage wird derzeit durch getrübte Wachstumsaussichten in vielen grossen Volkswirtschaften belastet. Das Angebot dagegen dürfte vor allem in den USA weiter steigen. Die Vereinigten Staaten sind dabei, zum grössten Ölproduzenten der Welt aufzusteigen. Entscheidend dafür ist die Fracking-Technologie zur Förderung von Schieferöl./jsl/mis

(AWP)