Ölpreise bauen Verluste aus - Hohe Infektionszahlen belasten

Die Ölpreise sind am Montag wegen des starken Anstiegs der Zahl der Neuinfektionen in der Corona-Pandemie gefallen. Im Tagesverlauf bauten die Notierungen die frühen Verluste deutlich aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 40,41 US-Dollar. Das waren 1,36 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,37 Dollar auf 38,48 Dollar.