Ölpreise beschleunigen Talfahrt - Neue Tiefstände seit mehr als einem Jahr

Seit Mittwoch sind die Ölpreise jeweils mehr als zwei Prozent gefallen. Im Verlauf einer Woche sind die Preise für amerikanisches Rohöl und für Öl aus der Nordsee bereits um jeweils mehr als zwölf Prozent eingebrochen.

Zuletzt hat sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen ausserhalb Chinas weiter erhöht. Beobachter erkannten am Ölmarkt bereits Anzeichen einer Panik. "Wenn das Coronavirus Teile des öffentlichen Lebens und der Produktion lahmlegt, bedeutet das einen deutlich geringeren Bedarf an Diesel für den Transport und die Produktion sowie an Kerosin für den Flugverkehr", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Die Raffinerien dürften auf diese Entwicklungen mit erheblichen Kürzungen bei der Verarbeitung reagieren.

Um so mehr steht jetzt die Frage im Raum, wie das Ölkartell Opec und die in der Opec+ zusammengeschlossenen Förderstaaten auf die befürchtete Nachfrageschwäche reagieren werden. Anfang März treffen sich die Staaten der Opec+, um über die Frage zu beraten./jkr/jsl/zb

(AWP)