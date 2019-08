Gestützt werden die Ölpreise durch die etwas bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Riskantere Anlagen wie Erdöl profitieren davon. Grund für die bessere Stimmung ist, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China zumindest nicht mehr weiter eskaliert ist. In den vergangenen Wochen hatte der Disput zu teils deutlichen Preisrückgängen am Ölmarkt geführt, weil negative Auswirkungen auf die globale Konjunktur und die Rohölnachfrage befürchtet wurden./bgf/fba

(AWP)