Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise waren am Freitag stark unter Druck geraten. "Der scharfe Preisrückgang am Freitag ist als verspätete Reaktion auf die Rezessionssorgen zu sehen, die bei anderen Rohstoffen schon länger auf den Preisen lasten", erklärte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Die Erhöhung der Leitzinsen durch wichtige Notenbanken habe Rezessionssorgen geschürt. Eine merkliche konjunkturelle Abkühlung würde auch die Ölnachfrage belasten, so Fritsch.

Zudem hat Libyen nach Aussagen seines Energieministers Mohamed Oun seine Förderung in der vergangenen Woche um 700 000 bis 800 000 Barrel pro Tag angehoben. In Libyen kommt es aufgrund von politischen Konflikten und bürgerkriegsähnlichen Zuständen immer wieder zu Lieferausfällen. Libyen verfügt über die grössten Ölreserven in Afrika./jsl/mis

(AWP)