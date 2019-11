Ölpreise bewegen sich kaum nach Rally

Damit konnten die Ölpreise ihre deutlichen Gewinne vom vergangenen Freitag vorerst halten. Die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China stützte die Preise am Ölmarkt. Marktbeobachter verwiesen auf eine Telefonkonferenz am vergangenen Wochenende, in der von einer "konstruktiven Diskussion" bei den Handelsgesprächen die Rede war.

In den vergangenen Wochen hatte die Hoffnung auf ein Handelsabkommen den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Der Preis für US-Öl legte seit Beginn des Monats mehr als sechs Prozent. Zuvor hatte der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt die Ölpreise immer wieder belastet./jkr/jsl/mis

(AWP)