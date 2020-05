Ölpreise bewegen sich wenig

Die Ölpreise haben sich am Montag unter dem Strich nur wenig von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 26,66 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag ebenfalls wenig verändert bei knapp 20 Dollar.