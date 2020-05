Ölpreise bleiben auf Erholungskurs

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt und damit an die Kursgewinne auf Wochensicht angeknüpft. Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA), die für Auftrieb bei den Ölpreisen sorge. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 31,59 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 38 Cent auf 27,94 Dollar.