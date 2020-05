Ölpreise brechen Erholung ab

Die Ölpreise haben ihre zu Wochenbeginn gestartete Erholung am Mittwoch abgebrochen. Zuletzt gaben die Notierungen deutlich nach. Am Markt wurde vor allem auf den stärkeren US-Dollar als Belastung verwiesen. Kostet der Dollar mehr, wird auch das in der US-Währung gehandelte Erdöl für Investoren ausserhalb des Dollarraums teurer. Meist fällt dann die Nachfrage von dort, was die Preise belastet.