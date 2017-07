Ölpreise deutlich gefallen

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) dürfte nach Einschätzung des Analysehauses Petro-Logistics trotz einer beschlossenen Förderbeschränkung mehr Rohöl zu Tage fördern. Das in Genf ansässige Beratungsunternehmen geht laut einer am Freitag veröffentlichten Studie davon aus, dass die Produktionsmenge des Kartells im Juli bei durchschnittlich etwa 33 Millionen Barrel pro Tag gelegen hat.

Im Juli sei die Fördermenge zum Vormonat um durchschnittlich 145 000 Barrel pro Tag gestiegen, so das Analysehaus. Im Vergleich zur durchschnittlichen Fördermenge im ersten Halbjahr 2017 wäre dies sogar ein Anstieg von mehr als 600 000 Barrel pro Tag. Die Experten von Petro-Logistics verweisen auf eine höhere Fördermenge in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Nigeria./jsl/he

(AWP)