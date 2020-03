Ölpreise deutlich gefallen - Russland weitet Fördermenge aus

Die Ölpreise sind nach einer deutlichen Erholung am Vortag am Freitag wieder unter Druck geraten. Die Notmassnahmen führender Notenbanken und Staaten hatten keine anhaltende Wirkung auf die Kursentwicklung. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Mai 27,81 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI zur Auslieferung im Mai fiel um 1,18 Dollar auf 24,73 Dollar.