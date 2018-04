Ölpreise deutlich gestiegen

Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Am Markt wurden die steigenden Preise mit einem Rückgang der US-Ölreserven sowie einem geplanten Treffen wichtiger Förderländer erklärt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete am Abend 72,68 US-Dollar. Das waren 1,11 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 1,20 Dollar auf 67,72 Dollar.