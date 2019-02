Ölpreise deutlich unter Druck nach Trump Kritik an der Opec

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Eine erneute Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) setzte die Notierungen im Mittagshandel deutlich unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,10 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 56,36 Dollar.