Ölpreise: Deutliche Kursverluste wegen Virussorgen

Die gestiegene Unsicherheit angesichts einer neuen Variante des Coronavirus hat die Ölpreise am Montag stark belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittag 49,37 US-Dollar. Das waren 2,89 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,88 Dollar auf 46,22 Dollar. Am Freitag hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit März erreicht.