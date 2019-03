Ölpreise drehen in die Verlustzone

Die Ölpreise sind am späten Freitagnachmittag gefallen. Nach leichten Gewinnen im frühen Handel drehten sie am Nachmittag deutlich in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,06 US-Dollar. Das waren 1,25 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,10 Dollar auf 56,12 Dollar.