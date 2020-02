Ölpreise drehen in die Verlustzone

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Kursgewinne aus dem frühen Handel nicht halten können. Bis zum Mittag drehten die Notierungen in die Verlustzone und knüpften damit an die starken Verluste vom Vortag an. Zum Wochenauftakt waren die Preise für europäisches als auch amerikanisches Rohöl nach einer Zuspitzung der Coronavirus-Krise um jeweils etwa fünf Prozent eingebrochen.