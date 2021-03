Ölpreise drehen nach Berg- und Talfahrt in Verlustzone

Die Ölpreise haben am Dienstag in einem schwankungsanfälligen Handel letztlich nachgegeben. Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Abend 67,66 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 58 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 90 Cent auf 64,15 Dollar.