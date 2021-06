Ölpreise drehen nach Mehrjahreshochs ins Minus - Spekulation über mehr Förderung

Die Ölpreise sind am Dienstag nach dem Erreichen mehrjähriger Höchststände leicht gefallen. Am Morgen setzte am Ölmarkt eine Gegenbewegung ein, die sich im Verlauf des Vormittags verstärkte. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,56 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zuletzt um 58 Cent auf 73,08 Dollar.